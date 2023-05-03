أسماء مجلس إدارة جمعية الرحاب التعاونية 2023.. تعرف على التشكيل والأعضاء

بواسطة محمود عطا الله
أسماء أعضاء مجلس إدارة جمعية الرحاب التعاونية الحالي 2023 أسماء أعضاء مجلس إدارة جمعية الرحاب التعاونية الحالي 2023

بعد نهاية الانتخابات، أُعلن رسميًا عن تشكيل أعضاء مجلس إدارة جمعية الرحاب التعاونية 2023، حيث يقود المجلس الجديد الجمعية خلال الدورة القادمة، وقد أُقيمت انتخابات جمعية الرحاب في الأول من شهر مايو 2023، تحت إشراف وزارة الشؤون الاجتماعية، وقد مرت الانتخابات بكل يسر وسهولة.

أعضاء مجلس إدارة جمعية الرحاب التعاونية 2023

  • رئيس مجلس إدارة جمعية الرحاب التعاونية الحالي هو خالد صالح النمران.
  • نائب رئيس مجلس الإدارة مرشد الدويله.
  • أمين السر نواف فارس البراك.
  • أمين الصندوق سعود العجمي.
  • المشتريات سليمان الهطلاني.
  • عضو مجلس إدارة جمعية الرحاب عجيل الملفي.
  • عضو مجلس الإدارة أحمد صنت الديحاني.
  • عضو مجلس الإدارة رشيد مبارك الرشيدي.
  • عضو مجلس الإدارة محمد شبيب البغيلي.
محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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