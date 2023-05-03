أسماء مجلس إدارة جمعية الرحاب التعاونية 2023.. تعرف على التشكيل والأعضاء

بعد نهاية الانتخابات، أُعلن رسميًا عن تشكيل أعضاء مجلس إدارة جمعية الرحاب التعاونية 2023، حيث يقود المجلس الجديد الجمعية خلال الدورة القادمة، وقد أُقيمت انتخابات جمعية الرحاب في الأول من شهر مايو 2023، تحت إشراف وزارة الشؤون الاجتماعية، وقد مرت الانتخابات بكل يسر وسهولة.

أعضاء مجلس إدارة جمعية الرحاب التعاونية 2023