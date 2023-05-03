أسماء مجلس إدارة جمعية الرحاب التعاونية 2023.. تعرف على التشكيل والأعضاء
بعد نهاية الانتخابات، أُعلن رسميًا عن تشكيل أعضاء مجلس إدارة جمعية الرحاب التعاونية 2023، حيث يقود المجلس الجديد الجمعية خلال الدورة القادمة، وقد أُقيمت انتخابات جمعية الرحاب في الأول من شهر مايو 2023، تحت إشراف وزارة الشؤون الاجتماعية، وقد مرت الانتخابات بكل يسر وسهولة.
أعضاء مجلس إدارة جمعية الرحاب التعاونية 2023
- رئيس مجلس إدارة جمعية الرحاب التعاونية الحالي هو خالد صالح النمران.
- نائب رئيس مجلس الإدارة مرشد الدويله.
- أمين السر نواف فارس البراك.
- أمين الصندوق سعود العجمي.
- المشتريات سليمان الهطلاني.
- عضو مجلس إدارة جمعية الرحاب عجيل الملفي.
- عضو مجلس الإدارة أحمد صنت الديحاني.
- عضو مجلس الإدارة رشيد مبارك الرشيدي.
- عضو مجلس الإدارة محمد شبيب البغيلي.