أسماء مجلس إدارة جمعية القيروان التعاونية 2023

بواسطة محمود عطا الله
أعضاء مجلس إدارة جمعية القيروان التعاونية 2023 أعضاء مجلس إدارة جمعية القيروان التعاونية 2023

عُقدت انتخابات جمعية القيروان التعاونية يوم 30 يناير 2023، وبعد نهاية عمليات الفرز، تم الكشف عن أسماء الفائزين بتلك الانتخابات، حيث أُعلن بعد ذلك عن أسماء وتشكيل أعضاء مجلس الإدارة بجمعية القيروان 2023 للفترة القادمة، يذكر أن وزارة الشؤون الاجتماعية قد أشرفت على تلك الانتخابات.

أسماء أعضاء مجلس إدارة جمعية القيروان التعاونية 2023

  • انور حمود العازمي رئيس مجلس إدارة جمعية القيروان التعاونية.
  • وليد يوسف يعقوب نائب رئيس مجلس الإدارة.
  • عبدالله عزام العازمي أمين السر.
  • فهد مطلق صفران أمين الصندوق.
  • أحمد حسن الفارس رئيس لجنة المشتريات.
  • عبد العظيم روضان الشمري رئيس اللجنة المالية والإدارية والمشروعات الصغيرة.
  • فهد محمد عذال العنزي رئيس لجنة الخدمات الاجتماعية.
  • سلمان لافي العنزي عضو مجلس إدارة.
  • نزال جدعان العنزي عضو مجلس إدارة.
محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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