أسماء مجلس إدارة جمعية القيروان التعاونية 2023

عُقدت انتخابات جمعية القيروان التعاونية يوم 30 يناير 2023، وبعد نهاية عمليات الفرز، تم الكشف عن أسماء الفائزين بتلك الانتخابات، حيث أُعلن بعد ذلك عن أسماء وتشكيل أعضاء مجلس الإدارة بجمعية القيروان 2023 للفترة القادمة، يذكر أن وزارة الشؤون الاجتماعية قد أشرفت على تلك الانتخابات.

أسماء أعضاء مجلس إدارة جمعية القيروان التعاونية 2023