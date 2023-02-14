أسماء مجلس إدارة جمعية اليرموك التعاونية 2023.. تعرف على التشكيل الكامل

بواسطة محمود عطا الله
أعضاء مجلس إدارة جمعية اليرموك التعاونية أعضاء مجلس إدارة جمعية اليرموك التعاونية

أُعلن منذ قليل، عن أسماء تشكيل مجلس إدارة جمعية اليرموك التعاونية 2023، وذلك بعد ساعات من نهاية الانتخابات، هذا ويذكر أن انتخابات اختيار مجلس إدارة جمعية اليرموك التعاونية، قد أقيمت أمس الإثنين 13 فبراير 2023، تحت رعاية وزارة الشؤون الاجتماعية، وقد أسفرت عن فوز تسعة مرشحين، وقد نُظمت الانتخابات بصورة جيدة، وشارك المساهمون بكثافة لاختيار المجلس الجديد.

أسماء مجلس إدارة جمعية اليرموك التعاونية 2023

  • رئيس مجلس إدارة جمعية اليرموك التعاونية 2023 طلال محمد عبدالله الرشيد.
  • نائب رئيس مجلس إدارة جمعية اليرموك التعاونية 2023 سليمان عادل البعيجان.
  • أمين السر الدكتور فهد عبدالله الأنصاري.
  • أمين الصندوق سعود جابر الدواس.
  • رئيس اللجنة المالية والإدارية عبد العزيز محمد العنزي.
  • رئيس لجنة المشتريات نواف خالد الخليفي.
  • رئيس لجنة الخدمات الاجتماعية غازي راشد العتيبي.
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  • رئيس لجنة المشروعات المتوسطة وليد محمد الحوطي.
  • عضو مجلس الإدارة عادل عبدالله الأنصاري.
محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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