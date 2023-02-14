أسماء مجلس إدارة جمعية اليرموك التعاونية 2023.. تعرف على التشكيل الكامل
أُعلن منذ قليل، عن أسماء تشكيل مجلس إدارة جمعية اليرموك التعاونية 2023، وذلك بعد ساعات من نهاية الانتخابات، هذا ويذكر أن انتخابات اختيار مجلس إدارة جمعية اليرموك التعاونية، قد أقيمت أمس الإثنين 13 فبراير 2023، تحت رعاية وزارة الشؤون الاجتماعية، وقد أسفرت عن فوز تسعة مرشحين، وقد نُظمت الانتخابات بصورة جيدة، وشارك المساهمون بكثافة لاختيار المجلس الجديد.
أسماء مجلس إدارة جمعية اليرموك التعاونية 2023
- رئيس مجلس إدارة جمعية اليرموك التعاونية 2023 طلال محمد عبدالله الرشيد.
- نائب رئيس مجلس إدارة جمعية اليرموك التعاونية 2023 سليمان عادل البعيجان.
- أمين السر الدكتور فهد عبدالله الأنصاري.
- أمين الصندوق سعود جابر الدواس.
- رئيس اللجنة المالية والإدارية عبد العزيز محمد العنزي.
- رئيس لجنة المشتريات نواف خالد الخليفي.
- رئيس لجنة الخدمات الاجتماعية غازي راشد العتيبي.
- شاهد أيضًا: نتائج انتخابات جمعية اليرموك التعاونية 2023 بالأرقام
- رئيس لجنة المشروعات المتوسطة وليد محمد الحوطي.
- عضو مجلس الإدارة عادل عبدالله الأنصاري.