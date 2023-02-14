أسماء مجلس إدارة جمعية اليرموك التعاونية 2023.. تعرف على التشكيل الكامل

أُعلن منذ قليل، عن أسماء تشكيل مجلس إدارة جمعية اليرموك التعاونية 2023، وذلك بعد ساعات من نهاية الانتخابات، هذا ويذكر أن انتخابات اختيار مجلس إدارة جمعية اليرموك التعاونية، قد أقيمت أمس الإثنين 13 فبراير 2023، تحت رعاية وزارة الشؤون الاجتماعية، وقد أسفرت عن فوز تسعة مرشحين، وقد نُظمت الانتخابات بصورة جيدة، وشارك المساهمون بكثافة لاختيار المجلس الجديد.

أسماء مجلس إدارة جمعية اليرموك التعاونية 2023