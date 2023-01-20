أسماء مجلس إدارة جمعية مبارك الكبير والقرين التعاونية 2023
بعد نهاية انتخابات جمعية مبارك الكبير والقرين، أُعلن رسميًا عن تشكل مجلس الإدارة الجديد الذي سيقود الجمعية التعاونية خلال الفترة القادمة، هذا ونُقدم لكم من خلال هذا التقرير قائمة أسماء أعضاء مجلس إدارة جمعية مبارك الكبير والقرين التعاونية 2023، هذا وتعتبر الجمعية واحدة من أكبر التعاونيات في دولة الكويت، وقد عُقدت انتخاباتها مساء يوم الأربعاء 18 يناير 2023، وشهدت نسبة حضور كبيرة من قبل مساهمي الجمعية.
أسماء مجلس إدارة جمعية مبارك الكبير والقرين التعاونية 2023
- يوسف عبد اللطيف الكندري رئيس مجلس إدارة جمعية مبارك الكبير 2023.
- حمد شجاع العتيبي نائب رئيس الجمعية.
- محمد عبيد الشمري أمين السر ورئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
- جابر قاسم الشريف أمين الصندوق.
- الدكتور حامد خالد بوشهري رئيس اللجنة الإدارية والمالية.
- مسفر محمد العجمي رئيس لجنة المشتريات.
- علي نافل الجبعة رئيس اللجنة الاجتماعية.
- عبد العزيز حمود العازمي عضو مجلس إدارة.
- محمد حمود الحجيلان عضو مجلس إدارة.