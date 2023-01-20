بعد نهاية انتخابات جمعية مبارك الكبير والقرين، أُعلن رسميًا عن تشكل مجلس الإدارة الجديد الذي سيقود الجمعية التعاونية خلال الفترة القادمة، هذا ونُقدم لكم من خلال هذا التقرير قائمة أسماء أعضاء مجلس إدارة جمعية مبارك الكبير والقرين التعاونية 2023، هذا وتعتبر الجمعية واحدة من أكبر التعاونيات في دولة الكويت، وقد عُقدت انتخاباتها مساء يوم الأربعاء 18 يناير 2023، وشهدت نسبة حضور كبيرة من قبل مساهمي الجمعية.

أسماء مجلس إدارة جمعية مبارك الكبير والقرين التعاونية 2023