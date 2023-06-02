أسماء مرشحين 2023 الدائرة الخامسة في انتخابات مجلس الأمة الكويتي

تعتبر الدائرة الخامسة هي أكبر الدوائر الانتخابية في الكويت 2023 من حيث تعداد الناخبين حيث يبلغ إجمالي من يحق له التصويت في تلك الدائرة ما يزيد عن 256 ألف ناخب وناخبة، هذا ونُقدم لكم أسماء مرشحين 2023 الدائرة الخامسة لانتخابات مجلس الأمة 2023، هذا وتُقام الانتخابات يوم الثلاثاء القادم الموافق السادس من يونيو

مناطق الدائرة الخامسة 2023 في انتخابات مجلس الأمة

يبلغ عدد مرشحين 2023 بالدائرة الخامسة في انتخابات مجلس الأمة 47 مرشحًا ومرشحة يتنافسون على 10 مقاعد، مناطق الدائرة الخامسة في انتخابات أمة 2023 هي: الأحمدي، مبارك الكبير، العدان، القرين، أم الهيمان، مدينة صباح الأحمد، ضاحية فهد الأحمد، صباح السالم، علي صباح السالم، الفحيحيل، جابر العلي، المسيلة، الفنطاس، أبوفطيرة، الظهر، القصور، العقيلة، المهبولة، الرقة، هدية، أبو حليفة، الصباحية، المنقف، الزور، ميناء عبدالله، الوفرة، الفنيطيس، المسايل، [و الحصانية، مدينة الخيران السكنية.

أسماء مرشحين 2023 الدائرة الخامسة انتخابات مجلس الأمة 2023:

أحمد عبدالله مطيع – أحمد محمد العتيبي – الصيفي مبارك الصيفي، أيمن عبدالله ميرزا علي، بدر صالح نهار المطيري – بدر ماجد المطيري – جابر سعد المحيلبي – حامد حزام الزعبي – حفيظ مسعود دمشق العجمي – حمدان سالم العازمي – خالد راشد الصدى – خالد سريع الهاجري – خالد عبد الرحمن الرشيدي – خالد محمد مؤنس العتيبي – خليل إبراهيم العبيدلي – سعود عبد العزيز العصفور الهاجري – صلاح عويجان ساجر – طلال فهد الدبوس – عبداالله إبراهيم التميمي – عبد المحسن علي عباس – عبد المحسن يوسف المقاطع – عبد الهادي ناصر العجمي – عبد الهادي هادي العازمي – عيد شريم العتيبي – عيد فلاح عيد العازمي – غانم طالع مشخص المطيري – فلاح عبدالله السبيعي – فهد عامر العجمي – فهد فلاح حبيب العازمي – فهيد حمد العجمي – فوزي صقر فهد الصقر – فيصل طلق العازمي- فيصل عبد المجيد حسين – فيصل محمد الكندري – ماجد مساعد الرشاش المطيري – مانع محمد العجمي – محمد حسين المهان – محمد مساعد الدوسري – محمد ناصر المحجان – محمد هادي الحويلة – مرزوق فالح الحبيني – ناصر سعد الدوسري – نهار ثقل العتيبي – هاجر سليمان العبدالله – هاني حسين شمس – وسمي محمد الوسمي شنيتر – يوسف مرزوق المطيري.