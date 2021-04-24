أسماء مرشحي الانتخابات التكميلية مجلس الأمة في الكويت
أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات الكويت، أن الانتخابات القادمة لشغل مقعد النائب بدر الداهوم في مجلس الأمة سوف تُقام يوم 22 مايو 2021، حيث نستعرض من خلال هذا التقرير أسماء المرشحين في الانتخابات التكميلية الدائرة الخامسة في مجلس الأمة الكويتي، حيث من المرتقب أن تشهد تلك الانتخابات منافسة كبيرة بين المرشحين، هذا وتعتبر الدائرة الخامسة الانتخابية في الكويت هي الكبر من حيث أعداد الناخبين على مستوى كل الدوائر الانتخابية في الدولة.
أسماء مرشحي الانتخابات التكميلية الدائرة الخامسة الكويت
بدأت لجنة شؤون الانتخابات في تلقي أوراق الترشح من المرشحين الراغبين في خوض تلك المنافسة يوم 15 أبريل 2021، واستمر تقديم وتلقي أوراق الترشح حتى يوم السبت 24 أبريل، هذا وقد بلغ عدد أسماء مرشحي الدائرة الخامسة في الكويت عدد 35 مرشح ومرشحة، حيث بلغ عدد المرشحين 33 و مرشحتين، بعدما تنازل مرشحين عن الترشح.
|أسماء مرشحي الانتخابات التكميلية الدائرة الخامسة أمة 2021
|أحمد مالك البلوشي
|أحمد المطلع العتيبي
|أنوار المنيع القحطاني
|بكر فريج الرشيدي
|جاسم محمد دشتي
|حبيب مهدي بوعباس
|حماد هتيل الدوسري
|حمد عبيد الدوسري
|حسن عكشان العازمي
|حمدي تركي العازمي
|خالد عبد العزيز العمار
|خالد حضرم الهاجري
|خالد سعد الوصيص
|نهار ثقل مطلق العتيبي
|سعد فرحان المفرح
|مشعل سعد الحربي
|سلمان مبارك الشقير
|سيف مبارك القحطاني
|طلال فهد الدبوس
|عادل عباس الشطي
|عبدالله مثعي العتيبي
|عبدالله عجيج العازمي
|عبدالله شافج المطيري
|عبد الهادي شداد العجمي
|عبيد محمد المطيري
|عجمي فهيد المتلقم
|عدنان عيسى القطان
|علي عادل الشطي
|عنود المنصور العنزي
|فالح راشد الرقيب
|فهد مزيد المطيري
|ماجد عبيد المطيري
|ماجد لافي ساجر العتيبي
|محمد حسين العجمي
|محمد سلطان المطيري