حددت الكويت رسميًا موعد انتخابات مجلس الأمة 2020 والذي من المقرر له أن يكون يوم 28 نوفمبر 2020 القادم، هذا ونستعرض من خلال هذا التقرير أسماء مرشحي الدائرة الأولى انتخابات مجلس الأمة 2020، وتعتبر الدائرة الأولى في الكويت واحدة من أهم الدوائر الانتخابية الخمسة، ودائمًا ما تشهد منافسة قوية بين المرشحين، مناطق الدائرة الأولى في انتخابات الكويت هي: حولي، ميدان حولي، الدسمة، الشرق، بيان، الرميثية، سلوى، البدع، مشرف، النقرة، بنيد القار، المطبة، الدعية، الشعب، السالمية، فيلكا، ضاحية مبارك العبدالله الجابر، الراس، دسمان.

أسماء مرشحي الدائرة الأولى انتخابات مجلس الأمة 2020

يفوز في انتخابات الدائرة الأولى عدد 10 مرشحين هم إجمالي عدد مقاعد كل دائرة من الدوائر الخمسة على مستوى الكويت، يبلغ عدد الناخبين في الدائرة الأولى المسجلين في قاعدة البيانات 85 ألف ناخب وناخبة تقريبًا، من المرشحين في انتخابات الدائرة الأولى أمة 2020: يوسف الغريب، وأحمد الشحومي النائب السابق في مجلس الأمة، ومن المرتقب أن يترشح النائب والوزير محمد الحريص في الدائرة الأولى، عادل حسين اشكناني، عبدالله الطربجي، أسامة الزيد، عبد المطلب بهبهاني، تابعونا مع قائمة الأسماء الرسمية لمرشحي الدائرة الأولى.