أسماء مرشحي الدائرة الثامنة لانتخابات المجلس البلدي الكويتي 2022 وأماكن اللجان في الجهراء والدوحة والقيروان وسعد العبدالله

يتنافس أربعة مرشحين على مقعد الدائرة الثامنة في انتخابات المجلس البلدي الكويتي التي تُعقد يوم السبت 21 مايو 2022، هذا ونستعرض من خلال هذا التقرير أسماء مرشحي الدائرة 8 في انتخابات المجلس البلدي الكويتي 2022 وأماكن اللجان الانتخابية في تلك الدائرة التي تضم مناطق الجهراء الجديدة والجهراء القديمة والدوحة والقيروان وغرناطة والصليبيخات وسعد العبدالله والصليبية، تبدأ الانتخابات في الثامنة من صباح السبت حتى الثامنة مساء.

أسماء المرشحين الدائرة الثامنة لانتخابات المجلس البلدي الكويتي 2022

طلال ضايف الشمري.

عبدالله عويد العنزي.

عيد مفلح المسيلم.

نواف عجيل العنتري.

اللجان الانتخابية الدائرة 8 لانتخابات المجلس البلدي 2022