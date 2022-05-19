أسماء مرشحي الدائرة الثامنة لانتخابات المجلس البلدي الكويتي 2022 وأماكن اللجان في الجهراء والدوحة والقيروان وسعد العبدالله
يتنافس أربعة مرشحين على مقعد الدائرة الثامنة في انتخابات المجلس البلدي الكويتي التي تُعقد يوم السبت 21 مايو 2022، هذا ونستعرض من خلال هذا التقرير أسماء مرشحي الدائرة 8 في انتخابات المجلس البلدي الكويتي 2022 وأماكن اللجان الانتخابية في تلك الدائرة التي تضم مناطق الجهراء الجديدة والجهراء القديمة والدوحة والقيروان وغرناطة والصليبيخات وسعد العبدالله والصليبية، تبدأ الانتخابات في الثامنة من صباح السبت حتى الثامنة مساء.
أسماء المرشحين الدائرة الثامنة لانتخابات المجلس البلدي الكويتي 2022
- طلال ضايف الشمري.
- عبدالله عويد العنزي.
- عيد مفلح المسيلم.
- نواف عجيل العنتري.
اللجان الانتخابية الدائرة 8 لانتخابات المجلس البلدي 2022
- الصليبيخات وغرناطة: لجنة الرجال مدرسة عبد العزيز العتيقي الإبتدائية للبنين – لجنة الإناث ثانوية فاطمة بنت الوليد للبنات.
- الدوحة والقيروان: لجنة الرجال مدرسة عبدالله بن مسعود المتوسطة للبنين – لجنة الإناث مدرسة بوبيان المتوسطة للبنات.
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- الجهراء الجديدة: لجنة الرجال مدرسة أم البراء بنت صفوان الإبتدائية بنات – لجنة الإناث مدرسة سيد هاشم الحنيان الإبتدائية بنين.
- الجهراء القديمة والبر: لجنة الرجال مدرسة الواحة الإبتدائية بنات – لجنة الإناث مدرسة بشيرة بنت النعمان الإبتدائية للبنات.
- سعد العبدالله والصليبية: لجنة الرجال ثانوية سعد العبدالله للبنين – ثانوية نورية الصبيح للبنات.