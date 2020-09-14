أسماء مرشحي الدائرة الخامسة انتخابات مجلس الأمة 2020 الكويت

تعتبر الدائرة الخامسة الانتخابية في دولة الكويت هي أكبر الدوائر، حيث تضم تلك الدائرة ما يقرب من 155 ألف ناخب وناخبة، هذا ونستعرض من خلال هذا التقرير أسماء مرشحي الدائرة 5 في انتخابات مجلس الأمة 2020، تلك الانتخابات المقرر لها يوم 28 نوفمبر 2020، ومناطق الدائرة الخامسة الانتخابية بالكويت هي: الأحمدي، مبارك الكبير، الفنطاس، هدية، الفحيحيل، العدان، الفنيطيس، المهبولة، القرين، القصور، ضاحية صباح السالم، ضاحية فهد الأحمد، ضاحية جابر العلي، ضاحية علي صباح السالم، صباح الأحمد، الوفرة، أبوفطيرة، المنقف، الرقة، العقيلة، الظهر، الصباحية، أبوحليفة، المقوع، الصبيحية، الجعيدان، المسيلة.

أسماء مرشحي الدائرة الخامسة انتخابات مجلس الأمة 2020

يفوز عند الدائرة الخامسة في انتخابات الكويت 2020 عدد 10 نواب يمثلون الدائرة في مجلس الأمة القادم، هذا ومن المرتقب أن تشهد الدائرة منافسة قوية جدًا بين كل المرشحين، وذلك مع بداية الحملات الانتخابية.

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من ضمن أسماء المرشحين في انتخابات مجلس الأمة 2020 النائب ماجد مساعد المطيري بعد تزكية مطير الخامسة، والدكتور صالح ذياب المطيري، والنائب خالد مؤنس العتيبي بعد تزكية قبيلة عتيبة، وأحمد بن مطيع مرشح عوازم الخامسة، النائب حمود الخضير بعد فوزه بتزكية تشاورية قحطان وبني هاجر، وزكت تشاورية عجمان عن الدائرة الخامسة النائب محمد الحويلة والنائب الصيفي مبارك ومبارك بن خجمة.