Take a fresh look at your lifestyle.


أسماء مرشحي الدائرة الخامسة انتخابات مجلس الأمة 2020 الكويت

بواسطة محمود عطا الله
اسماء المرشحين الدائرة الخامسة انتخابات مجلس الأمة 2020 اسماء المرشحين الدائرة الخامسة انتخابات مجلس الأمة 2020

حددت الكويت موعد انتخابات مجلس الأمة 2020، حيث تقرر أن تُقام تلك الانتخابات المرتقبة يوم 28 نوفمبر 2020 القادم، وكالمعتاد سوف تتم الانتخابات بنظام الصوت الواحد، هذا ونستعرض من خلال هذا التقرير أسماء مرشحي الدائرة الخامسة انتخابات مجلس الأمة 2020، هذا ومن المرتقب أن تبدأ الجولات والحملات الانتخابية للمرشحين مع نهاية شهر أكتوبر، وتضم الدائرة الخامسة الانتخابية بالكويت مناطق: الأحمدي، مبارك الكبير، الفنطاس، هدية، الفحيحيل، العدان، الفنيطيس، المهبولة، القرين، القصور، ضاحية صباح السالم، ضاحية فهد الأحمد، ضاحية جابر العلي، ضاحية علي صباح السالم، صباح الأحمد، الوفرة، أبوفطيرة، المنقف، الرقة، العقيلة، الظهر، الصباحية، أبوحليفة، المقوع، الصبيحية، الجعيدان، المسيلة.

أسماء المرشحين الدائرة الخامسة انتخابات مجلس الأمة 2020

الدائرة الخامسة الانتخابية في الكويت هي أكبر دائرة من حيث أعداد الناخبين، حيث تضم تلك الدائرة عدد 150 ألف ناخب وناخبة تقريبًا مقيدين في قاعدة بيانات الناخبين، ودائمًا ما تشهد انتخابات مجلس الأمة منافسة كبيرة بين المرشحين على العشرة مقاعد المخصصة للدائرة، من أسماء مرشحي الدائرة الخامسة أمة 2020: صالح ذياب المطيري، ماجد مساعد المطيري، خالد مؤنس، أحمد مطيع، حمود الخضير، محمد الحويلة، مبارك بن خجمة، الصيفي مبارك، وتشهد تلك الدائرة منافسة بين مرشحي القبائل، ومرشحي الحضر والمستقلين، تابعونا مع باقي الأسماء الرسمية بالتفصيل.

أسماء مرشحي الدائرة الخامسة أمة 2020
حمدان العازمي بدر الداهوم نايف المرداس الحميدي السبيعي
طلال الجلال أحمد مطيع حمود مبرك جابر المحيلبي
مرزوق الحبيني ماجد مساعد المطيري صلاح الشلاحي ناصر الدوسري
حمود الخضير خالد مؤنس تابعونا مع باقي الأسماء
محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

قد يعجبك ايضا
أخبار العالم

خطوات تجديد رخصة القيادة أونلاين في الكويت

أخبار العالم

منصة متى حجز موعد وزارة العدل في الكويت (باركود المحكمة)

أخبار العالم

خطوات تفعيل البطاقة المدنية على الجوال في الكويت عن طريق تطبيق هويتي

أخبار العالم

أسماء مرشحي الدائرة الأولى انتخابات مجلس الأمة 2020

أخبار العالم

رابط حجز موعد وزارة المواصلات منصة متى الكويت

أخبار العالم

رابط حجز موعد وزارة المواصلات رابط منصة متى

أخبار العالم

منصة متى رابط حجز موعد وزارة المواصلات الكويت للحصول على باركود المراجعة

أخبار العالم

أوقات تسليم البطاقات المدنية فرع جنوب السرة

أخبار العالم

“أونلاين” ما هي معاملات المغلف الإلكتروني في الكويت؟

أخبار العالم

“الدائرة الثالثة” أسماء مرشحي انتخابات مجلس الأمة 2020 الكويت


اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.