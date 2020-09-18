أسماء مرشحي الدائرة الخامسة انتخابات مجلس الأمة 2020 الكويت

حددت الكويت موعد انتخابات مجلس الأمة 2020، حيث تقرر أن تُقام تلك الانتخابات المرتقبة يوم 28 نوفمبر 2020 القادم، وكالمعتاد سوف تتم الانتخابات بنظام الصوت الواحد، هذا ونستعرض من خلال هذا التقرير أسماء مرشحي الدائرة الخامسة انتخابات مجلس الأمة 2020، هذا ومن المرتقب أن تبدأ الجولات والحملات الانتخابية للمرشحين مع نهاية شهر أكتوبر، وتضم الدائرة الخامسة الانتخابية بالكويت مناطق: الأحمدي، مبارك الكبير، الفنطاس، هدية، الفحيحيل، العدان، الفنيطيس، المهبولة، القرين، القصور، ضاحية صباح السالم، ضاحية فهد الأحمد، ضاحية جابر العلي، ضاحية علي صباح السالم، صباح الأحمد، الوفرة، أبوفطيرة، المنقف، الرقة، العقيلة، الظهر، الصباحية، أبوحليفة، المقوع، الصبيحية، الجعيدان، المسيلة.

أسماء المرشحين الدائرة الخامسة انتخابات مجلس الأمة 2020

الدائرة الخامسة الانتخابية في الكويت هي أكبر دائرة من حيث أعداد الناخبين، حيث تضم تلك الدائرة عدد 150 ألف ناخب وناخبة تقريبًا مقيدين في قاعدة بيانات الناخبين، ودائمًا ما تشهد انتخابات مجلس الأمة منافسة كبيرة بين المرشحين على العشرة مقاعد المخصصة للدائرة، من أسماء مرشحي الدائرة الخامسة أمة 2020: صالح ذياب المطيري، ماجد مساعد المطيري، خالد مؤنس، أحمد مطيع، حمود الخضير، محمد الحويلة، مبارك بن خجمة، الصيفي مبارك، وتشهد تلك الدائرة منافسة بين مرشحي القبائل، ومرشحي الحضر والمستقلين، تابعونا مع باقي الأسماء الرسمية بالتفصيل.