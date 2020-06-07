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أسماء مساجد الكويت التي تفتح أبوابها لصلاة الجماعة من جديد

بواسطة محمود عطا الله
أسماء مساجد الكويت التي تعود لاستقبال المصلين في صلوات الجماعة أسماء مساجد الكويت التي تعود لاستقبال المصلين في صلوات الجماعة

ننشر أسماء مساجد الكويت التي تفتح أبوابها لصلاة الجماعة من جديد بداية من يوم الأربعاء 10 يونيو 2020 بعد قرار وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالكويت، حيث قررت الوزارة فتح المساجد لأداء الصلوات الخمس جماعة، بداية من صلاة ظهر يوم الأربعاء 10 يونيو 2020، على أن تكون صلاة الجمعة في المساجد، بينما سوف تقتصر صلاة الجمعة على المسجد الكبير بحضور موظفي وعمال الجامع فقط، وتعود مساجد الكويت لإقامة صولات الجماعة من جديد بعد توقف دام لثلاثة شهور.

أسماء مساجد الكويت التي تفتح أبوابها لصلاة الجماعة

نقدم أسماء مساجد الكويت العاصمة وحولى والفروانية والأحمدي ومبارك الكبير والجهراء التي تعود لاستقبال المصلين من جديد، حيث سيتم فتح المساجد بالمناطق النموذجية، وقد قامت وزارة الأوقاف بدور كبير في تجهيز تلك المساجد لاستقبال المصلين، كما ناشدت الوزارة المصلين باتخاذ كل التدابير اللازمة للحفاظ على سلامة الجميع، المساجد الذي سيتم فتحها في حولي ستكون في بيان ومشرف والزهراء ومبارك العبدالله، والسلام وحطين والشعب والصديق والبدع والرميثية وسلوى.
أسماء مساجد حولى

محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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