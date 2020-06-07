ننشر أسماء مساجد الكويت التي تفتح أبوابها لصلاة الجماعة من جديد بداية من يوم الأربعاء 10 يونيو 2020 بعد قرار وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالكويت، حيث قررت الوزارة فتح المساجد لأداء الصلوات الخمس جماعة، بداية من صلاة ظهر يوم الأربعاء 10 يونيو 2020، على أن تكون صلاة الجمعة في المساجد، بينما سوف تقتصر صلاة الجمعة على المسجد الكبير بحضور موظفي وعمال الجامع فقط، وتعود مساجد الكويت لإقامة صولات الجماعة من جديد بعد توقف دام لثلاثة شهور.

أسماء مساجد الكويت التي تفتح أبوابها لصلاة الجماعة

نقدم أسماء مساجد الكويت العاصمة وحولى والفروانية والأحمدي ومبارك الكبير والجهراء التي تعود لاستقبال المصلين من جديد، حيث سيتم فتح المساجد بالمناطق النموذجية، وقد قامت وزارة الأوقاف بدور كبير في تجهيز تلك المساجد لاستقبال المصلين، كما ناشدت الوزارة المصلين باتخاذ كل التدابير اللازمة للحفاظ على سلامة الجميع، المساجد الذي سيتم فتحها في حولي ستكون في بيان ومشرف والزهراء ومبارك العبدالله، والسلام وحطين والشعب والصديق والبدع والرميثية وسلوى.





