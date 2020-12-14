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أسهل طريقة للهجرة الى أمريكا

بواسطة رشيد بخوش
نتيجة الهجرة العشوائية لامريكا 2020
تعتبر امريكا من أكثر الدول جدبا للمهاجرين من مختلف دول العالم، فتحتاج هذه الدولة الى عدد كبير من المهاجرين في كل المجالات  بسبب قلة عدد اليد العاملة في كل الولايات وتسعى الولايات المتحدة الى جدب المزيد من المهاجرين لسد النقص الكبير في اليد العاملة.
1 كيفية الهجرة إلى أمريكا
2 شروط برنامج القرعة الأمريكية.
3 كيفية التسجيل في قرعة امريكا 2021-2022

كيفية الهجرة إلى أمريكا 

يمكن عزيزي القارئ التقدم الان للهجرة الى أمريكا عن طريق القرعة الأمريكية أو هجرة التنوع، بعتبر هذا الاخر من أسهل برامج الهجرة على الاطلاق حيث أنه مجاني ولايحتاج أي دولار تدفعه كل ماعليك التقديم والتوفر على بعض الشروط التي تعتبر في نظري سهلة.

شروط برنامج القرعة الأمريكية.

1- امتلاك جواز سفر.
‏2- الحصول على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها ويعتبر هذا من أهم شروط للتقديم في القرعة.
4- ‏لاتنسى أيضا تقديم شهادة التجنيد الاجباء أو الخدمة العسكرية.
5- صورة شخصية مقاس 600 * 600 بكسل تقريبا بحجم صورة جواز سفر.
6- ‏تقديم كل المعلومة بشكل صحيح.
7- ‏تقديم حالة المتقدم متزوج أو أعزب.
8- يجب أن تكون دولتك من الدول المؤهلة لهذا البرنامج.

كيفية التسجيل في قرعة امريكا 2021-2022

لاتوجد صديقي القارئ أي رسوم في برنامج التنوع الهجري أو القرعة الامريكية كل ماعليك هو ملأ وارسال استمارة أو النموذج الموجود على موقع التابع لوزارة الخارجية الأمريكية أثناء بدء عملية التسجيل ويفضل دائما أن يسجل الشخص بنفسه دون الحاجة لمكاتب الهجرة.

يجب أيضا الحذر اخواني من المواقع التي تدعي الحصول على بطاقة الخضراء وتعتبر هذه المواقع و الصفحات مزيفة وتنصب على الأشخاص ولاتزيد هذه الصفحات من أي احتمالية للفوز.

رشيد بخوش

رشيد بخوش كاتب لدى نجوم مصرية ،وأحب ان أعرف كل جديد بخصوص علم الأحياء وأهوى القراءة والسفر، وأحب رياضة التنس.

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