Take a fresh look at your lifestyle.


معنى إسم علي.. صفات حامل الاسم ali وتحليل شخصيته وفق علم النفس

بواسطة زكريا منير
صفات إسم علي

يتبوأ إسم علي مكانة رفيعة لكونه إسم لأمير المؤمنين علي ابن ابي طالب، ومعنى اسم علي يعني المرتفع والعالي والشريف والرجل الصرم، ويشير  اسم وهو اسم علم مذكر- علي للرفعة في المكانة والحسب او الدين، وتطبع صفات مميزة حسنة لحامل اسم علي تجلب له مزيداً من الاحترام بين الاقران والاصدقاء. من ابرز صفات اسم علي الشهامة والصدق وإمتلاكه قدر كبير من الثقة بالنفس، وفق التحليل المقدم من علم النفس حول الاسم.

1 معنى اسم علي
2 صفات حامل إسم علي وشخصيته

معنى اسم علي

يتميز  إسم علي بقصر حروفه فهو مكون من ثلاثة أحرف، مع مخرج واحد للحروف عند النطق، مما يجعل نطقه سهلاً وبسرعة. وهو واحد من الأسماء الأكثر إنتشاراً خاصة لدى المسلمين الشيعة، فعلي الإمام الأول عندهم وقد أنفرد بالشجاعة والحكمة والمواعظ الجمة. وعلي شخصية مبجلة في الإسلام بمختلف طوائفهم لا خلاف على فضله وعلمه.

يمكن في السطور التالية، التعرف على تحليل الشخصية الخاصة بحامل اسم علي ومايمتلكه من أكثر الصفات الإيجابية او حتى العيوب السلبية التي سيتم اكتشافها في اسفل الموضوع . فسيكون الآباء على إطلاع جيد لإسم علي وما يقول علم النفس- فيه- ليتسنى تحديد ما إذا كان الإسم مناسباً لمولودهم الجديد.

صفات حامل إسم علي وشخصيته

  • علي رجل قوي يثق بنفسه
  • متفوق على غيره ويتمتع بكل ذرات الرجولة
  • ملتزم بشكل صارم في العادات والتقاليد
  • رجل على قدر كلمته كريم النفس واليد
  • صاحب نظرتة ثاقبة للأمور – سريع الغضب.
  • يحلل المواقف ويتعاطي مع الاخرين بحذر، ويجيد اقناع الاخرين بلا صعوبة.
  • انسان مطلع يسعى لتكوين ثقافة مناسبة.
  • مباشر بالتعاطي مع الغير لا يحب الدوران ، ذو ات ديناميكية لافتة.
  • يجيد الإستماع إلى الطرف الأخر
  • ذو نزاهة وإخلاص، محل الأحترام من الجميع
  • يكون سندا لزوجته التي ترى فيه الرجل الاول.
  • متوسط الذكاء، يسامح دون أن ينسى

وأصل إسم علي هو من خص بمنزلة وشأن رفيع دون سواه، وهو من أشرف الناس الأرفع قدراً وأعلى مكاناً، المرتقي إلى العلياء، صاعد سلم المجد.

زكريا منير

زكريا منير علي أبلغ من العمر 29 عاما مدون على شبكة الأنترنت وكاتب في كلمة ملتزم بنقل الحقيقة بحيادية تامة

قد يعجبك ايضا
أخبار العالم

المستندات المطلوبة لاسخراج شهادة الجنسية بدل فاقد في الكويت

أخبار العالم

دابة الأرض في آخر الزمان.. لماذا ومتى تخرج معها عصا موسى وهل هي إنسان!!

أخبار العالم

من هو أحمد النواف؟.. تعرف إلى السيرة الذاتية لنائب رئيس الحرس الوطني الكويتي الجديد…

أخبار العالم

حجز موعد بنك الائتمان الكويتي عبر منصة متى

أخبار العالم

حجز موعد تقديم طلبات التسجيل بالصندوق الخيري لرعاية الطلبة البدون 2020-2021

أخبار العالم

«منصة بالسلامة».. رابط تسجيل عودة العمالة المنزلية للكويت “قريبا”

أخبار العالم

معرفة اللجنة الانتخابية بالرقم المدني 2020 انتخابات مجلس الأمة الكويت في الدوائر…

أخبار العالم

الاستعلام عن مكان اللجنة الانتخابية بالرقم المدني انتخابات مجلس الأمة 2020 الكويت

أخبار العالم

رابط حجز موعد بلدية الفروانية baladia kuwait

أخبار العالم

المؤسسة العامة للرعاية السكنية: تدشين رابط لطلب شهادة لمن يهمه الأمر خلال أيام


اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.