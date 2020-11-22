معنى إسم علي.. صفات حامل الاسم ali وتحليل شخصيته وفق علم النفس

يتبوأ إسم علي مكانة رفيعة لكونه إسم لأمير المؤمنين علي ابن ابي طالب، ومعنى اسم علي يعني المرتفع والعالي والشريف والرجل الصرم، ويشير اسم وهو اسم علم مذكر- علي للرفعة في المكانة والحسب او الدين، وتطبع صفات مميزة حسنة لحامل اسم علي تجلب له مزيداً من الاحترام بين الاقران والاصدقاء. من ابرز صفات اسم علي الشهامة والصدق وإمتلاكه قدر كبير من الثقة بالنفس، وفق التحليل المقدم من علم النفس حول الاسم.

معنى اسم علي

يتميز إسم علي بقصر حروفه فهو مكون من ثلاثة أحرف، مع مخرج واحد للحروف عند النطق، مما يجعل نطقه سهلاً وبسرعة. وهو واحد من الأسماء الأكثر إنتشاراً خاصة لدى المسلمين الشيعة، فعلي الإمام الأول عندهم وقد أنفرد بالشجاعة والحكمة والمواعظ الجمة. وعلي شخصية مبجلة في الإسلام بمختلف طوائفهم لا خلاف على فضله وعلمه.

يمكن في السطور التالية، التعرف على تحليل الشخصية الخاصة بحامل اسم علي ومايمتلكه من أكثر الصفات الإيجابية او حتى العيوب السلبية التي سيتم اكتشافها في اسفل الموضوع . فسيكون الآباء على إطلاع جيد لإسم علي وما يقول علم النفس- فيه- ليتسنى تحديد ما إذا كان الإسم مناسباً لمولودهم الجديد.

صفات حامل إسم علي وشخصيته

علي رجل قوي يثق بنفسه

متفوق على غيره ويتمتع بكل ذرات الرجولة

ملتزم بشكل صارم في العادات والتقاليد

رجل على قدر كلمته كريم النفس واليد

صاحب نظرتة ثاقبة للأمور – سريع الغضب.

يحلل المواقف ويتعاطي مع الاخرين بحذر، ويجيد اقناع الاخرين بلا صعوبة.

انسان مطلع يسعى لتكوين ثقافة مناسبة.

مباشر بالتعاطي مع الغير لا يحب الدوران ، ذو ات ديناميكية لافتة.

يجيد الإستماع إلى الطرف الأخر

ذو نزاهة وإخلاص، محل الأحترام من الجميع

يكون سندا لزوجته التي ترى فيه الرجل الاول.

متوسط الذكاء، يسامح دون أن ينسى

وأصل إسم علي هو من خص بمنزلة وشأن رفيع دون سواه، وهو من أشرف الناس الأرفع قدراً وأعلى مكاناً، المرتقي إلى العلياء، صاعد سلم المجد.