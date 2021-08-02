أصل إسم عمار.. ما هو المعني له وجواز التسمية به من عدمه

معنى إسم عمار ويكتب بالانجليزية “Ammar” متعدد ويعد التسمية به من الامور المنتشرة فهو مناسب للمواليد الذكور، ويحمل بين طياته الكثير من الصفات الحميدة ويمنح صاحبه أطباع جيدة تميزه عن غيره، إذاً دعونا نطلعكم على كل المعلومات المرتبطة به لاكشاف اسرار هذا الإسم المتعلق بالصحابي الجليل عمار بن ياسر احدى صحابة رسول الله محمد بن عبدالله في تاريخ الإسلام.

هل إسم عمار جائز

تقوم معظم الأسماء على معاني ذات شرف ودلالات فطرية واخلاقية تتحد في مفهوم الكمال، لذلك فإن اسم عمار ضمن تلك الأسماء لأن معانيه سامية بعيد عن اي معنى غير مستحسن، فهو بكل تأكيد صالح لإطلاقه على الذكور الجدد، ولا فيه مايستدعي الحقارة في نفس المتسمين به، بل على العكس تماماً فقد اعترف بإسم كاحد الأسماء الخالدة وقد ورد في العديد من المعاجم العربية وأبرزهم معجم الوسيط وقد بين أن معناه الكثير الصلاة والصيام، ناهيك عن معاني اخرى خاصة بإسم عمار سوف نذكرها في الفقرات الاتية.

معنى إسم عمار في قاموس المحيط

يجئ عمار كإسم علم مذكر وهو من يعيش طويلاً، مشتق من التعميرّ، وقد ورد في قاموس المحيط للفيروز آبادي اشهر معاجم اللغة العربية معنى العمار الكثير الصلاة والصيام والقوي الايمان الثابت في أمره والطيب الثناء والطيب الروائح والمجتمع الامر إلى آخر.

تفسير إسم عمار في الحلم

ظهور اسم عمار في المنام او ما قبل الاستيقاظ من النوم غير العميق، قد يشير بالنسبة للفتاة الى حدوث زواج قريب من رجل صالح يكون محموداً بالتالي تنعم المرأة بييت اسري عامر بالتوافق والبهجة وطمانينة القلب.