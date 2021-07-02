أعرف الان تخصصات جامعة الكويت 2021

قد قامت دولة الكويت بتأسيس جامعة الكويت عام 1966 ،وقد صنفت هذه الجامعة علي مستوى جامعات الشرق الاوسط رقم 137، فهذه الجامعة تقوم بتعليم متطور على مستوي عالى من الكفاءة والمهارة والتميز في عدد من الاقسام الادبية والعلمية المختلفة ، لكي تقوم بتخريج كوادر مؤهلين لسوق العمل فى المجتمع الكويتي، فيتلقى الطلاب تعليم متطور يثمر ويعود على الدولة بزيادة الانتاجية بما تحتاج في العصر الحالى، وسنوضح فى هذا المقال بعض تخصصات جامعة الكويت 2021.

تخصصات جامعة الكويت 2021

هناك عدد من التخصصات والاقسام والمجالات المختلفة سنوضحها:

الأقسام العلمية في جامعة الكويت

-تخصصات الهندسة والتكنولوجيا تشتمل على:

تخصص تكنولوجيا عملية النقل.

تخصص تكنولوجيا البناء.

تخصص تكنولوجيا المعلومات.

تخصص المعلوماتية الحيوية.

تخصص علوم المعلومات.

تخصص هندسة أنظمة الكمبيوتر.

تخصص هندسة نظم المعلومات.

قسم هندسة البرمجيات.

قسم هندسة الطاقة المستدامة

هندسة التصميم والتصنيع.

قسم هندسة المعادن.

قسم الهندسة الجيولوجية.

قسم الهندسة البيئية.

قسم الهندية الكيميائية.

مجال الهندسة الطبية الحيوية.

مجال الهندسة الميكاترونيكية.

مجال الهندسة الميكانيكية – خدمات المباني.

مجال هندسة الاتصالات اللاسلكية.

تخصص هندسة الاتصالات.

تخصص الهندسة الصناعية والنظم الإدارية.

-تخصصات الطب والصحة تشتمل على:

تخصص التقنية الصحية في المجتمع.

تخصص الإدارة الصحية.

تخصص أبحاث الصحة والمجتمع.

تخصص الصحة العامة.

تخصص علم النطق.

تخصص علم السمع.

قسم التطبيقات الإكلينيكة

تخصص العلاج المهني.

-تخصصات العلوم البيولوجيةو تشتمل على:

قسم إدارة مصائد الأسماك.

قسم علم البستنة.

قسم علوم الأغذية.

قسم علوم التغذية.

قسم علم الوراثة والمعلوماتية الحيوية.

تخصص الكيمياء البيئية.

مجال صحة البيئة.

قسم إدارة التقنية البيئية.

قسم العلوم البيئية.

مجال التقنية الحيوية.

تخصص البيولوجيا الكيميائية.

تخصص علم الأحياء البحرية.

-تخصصات العلوم الرياضية والطبيعية وتشتمل على:

قسم أمراض الدم ونقل الدم.

قسم علوم الطب الحيوي.

قسم النانو تكنولوجي.

تخصص علم الأرصاد الجوية.

قسم الطبوغرافيا والمساحة الجيولوجية

مجال الجيوفيزياء تحت السطحية.

تخصص علم المواد والمعادن.

قسم الفيزياء الهندسية.

الاقسام الأدبية في جامعة الكويت

-التخصصات الأدبية والإنسانية وتشتمل على:

قسم التعليم لذوي الاحتياجات الخاصة.

قسم أصول الدين.

قسم اللغة العربية وعلومها.

قسم اللغة العربية والمهارات الوظيفية.

تخصص اللغويات.

مجال اللغات الأجنبية التطبيقية.

-تخصصات العلوم الاجتماعية وتشتمل على:

قسم دراسات حل النزاع والسلام.

قسم دراسات الشرق الأوسط.

تخصص العلاقات الدولية.

تخصص علوم اضطرابات التواصل.

قسم الأنثروبولوجيا.

تخصص الخدمة الاجتماعية.

تخصص علم الاجتماع.

-تخصصات الإدارة والتجارة والسياحةو تشتمل على: