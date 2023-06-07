أعضاء مجلس الأمة 2023 الدائرة الرابعة

بواسطة محمود عطا الله
أعضاء مجلس الأمة الكويتي 2023 الدائرة الرابعة أعضاء مجلس الأمة الكويتي 2023 الدائرة الرابعة

ظهرت منذ قليل نتائج وأسماء الفائزين عن الدائرة الرابعة 2023 في انتخابات مجلس الأمة الكويتي التي عقدت الثلاثاء السادس من يونيو 2023، وقد شهدت انتخابات الدائرة الرابعة بالكويت منافسة قوية بين المرشحين الذين بلغ عددهم 47 مرشحًا ومرشحة فاز منهم عشرة مرشحين بعضوية مجلس الأمة الجديد.

نتائج الدائرة الرابعة 2023 في انتخابات مجلس الأمة الكويتي

فاز بالمركز الأول بالانتخابات في قائمة أعضاء مجلس الأمة 2023 عن الدائرة الرابعة النائب بدر سيار الشمري محققًا عدد أصوات 8487، جاء في المركز الثاني النائب مبارك حمود الطشة بعدد أصوات 8376، حقق المركز الثالث النائب متعب عايد الذايدي بعدما حصل على 7721 صوتًا، عضو مجلس الأمة الجديد النائب محمد عوض الرقيب المطيري والذي جاء رابعًا بعد حصوله على 7196 صوتًا.

خامس أعضاء الدائرة الرابعة في انتخابات مجلس الأمة الجديد 2023-2027 كان النائب محمد هايف المطيري، وجاء سادسًا النائب مبارك هيف الحجرف، سابعًا النائب عبدالله فهاد العنزي، الثامن النائب سعد خنفور الرشيدي، التاسع فايز الجمهور المطيري، العاشر شعيب المويزري، في حين لم يوفق النائب السابق الدكتور عبيد الوسمي وجاء في المركز الحادي عشر.

أعضاء مجلس الأمة الكويتي 2023 الدائرة الرابعة
المركز العضو عدد الأصوات
الأول بدر سيار الشمري 8487
الثاني مبارك حمود الطشة 8376
الثالث متعب عايد الذايدي 7721
الرابع محمد الرقيب المطيري 7196
الخامس محمد هايف المطيري 6966
السادس مبارك هيف الحجرف 6710
السابع عبدالله فهاد العنزي 6567
الثامن سعد خنفور الرشيدي 6228
التاسع فايز غنام الجمهور 6035
العاشر شعيب المويزري 5873
محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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