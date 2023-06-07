أعضاء مجلس الأمة 2023 الدائرة الرابعة

ظهرت منذ قليل نتائج وأسماء الفائزين عن الدائرة الرابعة 2023 في انتخابات مجلس الأمة الكويتي التي عقدت الثلاثاء السادس من يونيو 2023، وقد شهدت انتخابات الدائرة الرابعة بالكويت منافسة قوية بين المرشحين الذين بلغ عددهم 47 مرشحًا ومرشحة فاز منهم عشرة مرشحين بعضوية مجلس الأمة الجديد.

نتائج الدائرة الرابعة 2023 في انتخابات مجلس الأمة الكويتي

فاز بالمركز الأول بالانتخابات في قائمة أعضاء مجلس الأمة 2023 عن الدائرة الرابعة النائب بدر سيار الشمري محققًا عدد أصوات 8487، جاء في المركز الثاني النائب مبارك حمود الطشة بعدد أصوات 8376، حقق المركز الثالث النائب متعب عايد الذايدي بعدما حصل على 7721 صوتًا، عضو مجلس الأمة الجديد النائب محمد عوض الرقيب المطيري والذي جاء رابعًا بعد حصوله على 7196 صوتًا.

خامس أعضاء الدائرة الرابعة في انتخابات مجلس الأمة الجديد 2023-2027 كان النائب محمد هايف المطيري، وجاء سادسًا النائب مبارك هيف الحجرف، سابعًا النائب عبدالله فهاد العنزي، الثامن النائب سعد خنفور الرشيدي، التاسع فايز الجمهور المطيري، العاشر شعيب المويزري، في حين لم يوفق النائب السابق الدكتور عبيد الوسمي وجاء في المركز الحادي عشر.