أعظم 5 أشياء نفع بها «عمر الخيام» العالم..واحدة منها في السعودية!

عرف عمر الخيام برجوحة العقل فكان يفيض فطنةً في مرحلة مبكرة من شبابه على عكس غيره من الشعراء. والخيام omar Khayyam هو شاعر فارسي يكتب الشعر من دون تكلف وتصنع والذي من البساطة للمستمع أن يحفظه بمجرد سماعه. عمر الخيام لم يكن شاعراً فحسب، فهو عالم رياضيات كبير وفيلسوف وكان مُلماً في علم الفلك حيث قدم إسهامات عظيمة للبشرية، سنتعرف عليها في هذه المقالة:

omar Khayyam

ولد عمر الخيام في نيشابور (1048 – 1142) وهي مدينة في مقاطعة خراسان في بلاد فارس ( إيران)، وإسمه الكامل غياث الدين أبو الفتوح عمر بن إبراهيم الخيام، ونال هذا اللقب الأخير لأسرته نسبة لوالده الذي كان يعمل في صناعة الخيام.

هل تعلم أعظم 5 إسهامات قدمها عمر الخيام