أفضل ثلاث العاب ذكاء والاستراتيجية لإعمال عقلك وتقويته

يبحث العديد من الأشخاص عن ألعاب ذكاء، وتنمية مهارات عقلية من أجل إعمال العقل، والاستمتاع في نفس الوقت، ومن أفضل ألعاب الذكاء والاستراتيجية الشطرنج – الدومينو – اكس او xo، ويبحث العديد من الأشخاص عن مثل هذه الألعاب للإستمتاع بها في أوقات الفراغ، والاستفادة منها في نفس الوقت أثناء اللعب لذلك أحضرنا لكم هذه الألعاب للإستمتاع بها في أوقات الفراغ الخاصة بكم

أولا لعبة الشطرنج

تعتبر لعبة الشطرنج من أكثر الألعاب التي تعتمد على الذكاء، والاستراتيجية، والتي تحتاج إلي التركيز، والتخطيط دائماً لحركتك القادمة، والتفكير فيها جيداً، ودراسة جميع الاحتمالات لذلك يعتبرها بعض الأطفال لعبة صعبة لذلك هي تناسب الفئات العمرية المتوسطة، والكبيرة أكثر لما تحتاجه من تركيز في اللعبة، و الانتباه لتحركات المنافس، ودراسة حركاته، ومعرفة مخططاته التي تجول في رأسه من أجل الفوز في اللعبة،

وقد يستغرق زمن لعبة شطرنج واحدة فترات طويلة لأن اللعبة غير محددة بزمن فقد تستغرق ساعات طويلة من اللعب حتى يفوز أحد الطرفين ويمكنك تحميل لعبة الشطرنج ولعبها على هاتفك مع الكمبيوتر أو لعب اللعبة مع صديق لك أو يمكنك لعب اللعبة على الإنترنت ولكن يفضل تحميل اللعبة و لعبها على هاتفك أفضل بسبب وجود العديد من الوحدات الإعلانية في مواقع لعب اللعبة على الإنترنت

ثانياً لعبة الدومينو

تعتبر لعبة الدومينو من الألعاب الشعبية في المقاهي والقهاوي الشعبية وهي من الألعاب التي تعتمد على الذكاء مع قليل من الحظ في اختيار الأوراق الخاصة بك وتعتمد على معرفة أوراق اللاعبين امامك عن طريق عد الأوراق ومعرفة الاوراق المتبقية ول تلعب بعد مما يضعف الشخص الذي أمامك لأنك تعرف أوراقه وتتميز اللعبة بأنه يمكن أن يلعبها حتى 4 أشخاص لا أكثر لذلك تتميز بتعدد اللاعبين على عكس الشطرنج تلعب بشخصين فقط ويمكنك تحميل لعبة الدومينو ولعبها على هاتفك أو الكمبيوتر

ثالثاً لعبة اكس او XO

وهي من الألعاب التي تعتمد على الذكاء والتركيز في اختيار لعبتك حيث أن خطأ واحد يمكن أن يكلفك خسارة اللعبة لذلك تعتمد اللعبة على الذكاء والتركيز في اللعبة وهي تناسب جميع الفئات العمرية حيث تتسم اللعبة بالسهولة والبساطة في لعبها ويمكنك تحميل لعبة اكس او XO ولعبها على هاتفك