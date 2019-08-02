أفضل جزء في الخروف للسلق والفتة.. واحلى قطعة للشوي والكبسة والمندي

ما هو أفضل جزء في الخروف للسلق وعمل الفتة وما هي أحلى قطعة في الخروف للكبسة والمندي وللشوي أسئلة كثيرة تشغل تفكير الكثيرين قبل ساعات من قدوم عيد الأضحى 2019، حيث أن الكثيرين الآن لديهم خروف العيد، وبعد أن يتم إخراج لحم الأضحية للمحتاجين والأقارب، يتبقى لنا جزء كبير من لحمة العيد، ويريد الكثيرين توظيف كل قطعة لحم في الخروف في الطبخة الأمثل والأفضل، والكثير منا يفضل اللحم الضاني دائما.

أفضل جزء في الخروف للسلق والفتة

نتفق أولا أن كل جزء في الخروف يصلح للسلق والفتة، لكن هناك أجزاء هي الأفضل للسلق، وتعطيك مذاق رائع لتوازن مكوناتها بين اللحم الأحمر والدهن اللذيذة والتي تروق للكثيرين، على الأطلاق أفضل جزء في الخروف للسلق هي (الرقبة)، وتكون قمة في المذاق الجيد والرائع، وتعطيك حساء جميل ومتميز، وعظم الخروف يساعد على جودة مذاق الحساء، يأتي بعد الرقبة كتف الخروف في أفضل قطعة للسلق.

أحلى قطعة في الخروف للكبسة والمندي والشوي

أحلى قطعة للشوي في الخروف تأتي “بيت الكلاوي”، تليها “الريش الضاني” المتميزة ذات الدهون اللذيذة، ثم الموزة وهبر البطن، أفضل وأحلى قطعة في الخروف للكبسة والمندي يأتي الكتف الضاني والفخد الضاني، جدار البطن للخروف يصلح للفرم وعمل الكفتة ويكون رائع وجميل، وتصلح لحمة الفخد الضاني للطبخ مع الخضار، كل عام وأنتم بخير.