أفضل وجهات دبي لمشاهدة الألعاب النارية الليلة في رأس السنة 2023

تستعد إمارة دبي في ليلة رأس السنة لعام 2023 لإبهار العالم بعروض الألعاب النارية الأسطورية كما عودته، حيث تنتشر العروض بعشرات الأماكن بأهم المعالم والمزارات بدبي، هذه العروض التي يتابعها بشكل مباشر على أرض الإمارات عشرات بل مئات الآلاف سنوياً خلال احتفالات رأس السنة، ليعشوا أجواء من السعادة والبهجة والترفيه.

أين يمكنك أن تشاهد عروض الألعاب النارية في رأس السنة 2023

وتيسيرا على المقيمين بدولة الإمارات العربية المتحدة، أو بدول الخليج والذين يرغبون في مشاهدة الألعاب النارية، نشرت براند دبي، الذراع الإبداعية للمكتب الإعلامي لحكومة دبي من خلال صفحتها الرسمية، دليلاً تفاعلياً تفصيلياً لأفضل وجهات دبي لمشاهدة عروض الألعاب النارية خلال رأس السنة لعام 2023 في دبي،

ومن المنتظر أن تشمل مناطق عروض الألعاب النارية هذه المعالم:

برج خليفة.

برج العرب.

برواز دبي.

جزيرة بلوواترز.

ذا بيتش.

اطلانتس النخلة.

بحر جميرا.

جميرا بيتش ريزيدنس.

خور دبي.

القرية العالمية.

بالم ويست بيتش.

منطقة السيف,

مجمع تاون سكوير دبي.

دبي فيستفال سيتي مول.

توب جولف دبي.

سوفتيل دبي ذا بالم.

بارك حياة دبي.

منتجع بولغاري دبي.

دبي باركس أند ريزورتس.

بلازو فيرساتشي دبي.

جيه أيه فندق شاطئ جبل علي.

منتجع وان أند أونلي رويال ميراج.

ون أند أونلي جزيرة النخلة.

لو رويال ميريديان بيتش.

منتجع وسبا نيكس بيتش.

منتجع فورسيزونس دبي في جمسيرا بيتش.

نادي الإمارات للجولف.

نادي الجولف في عقارات جميرا للجولف.

نادي مونتجومري للجولف دبي,

نادي المرابع العربية للجولف.

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