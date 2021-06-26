أفنيوز الكويت ينشر شروط الدخول الجديدة بداية من غدًا الأحد

تنفيذًا لقرارات مجلس الوزراء، سوف يمنع غير المطعمين من دخول المجمعات التجارية بداية من الأحد الموافق 27 يونيو 2021، قرار مجلس الوزراء سوف يتم تنفيذه بحزم عند مداخل جميع المجمعات التجارية في دولة الكويت، هذا وقد نشر مجمع الأفنيوز بالكويت فيديو يشرح شروط الدخول للمجمع بداية من يوم الغد الأحد، هذا ومن الجدير بالذكر أن الدخول للمطعمين فقط أيضًا سيكون في المطاعم والمسارح والنوادي الصحية ودور السينما.

شروط دخول المجمعات التجارية في الكويت

إبراز تطبيق هويتي أو تطبيق مناعة.

إبراز البطاقة المدنية.

أن يكون لون الحلة الصحية في هويتي أو مناعة أخضر أو برتقالي.

يتم السماح بدخول المطعمين إلى مجمع الأفنيوز وكل مجمعات الكويت.

كما يُسمح بالدخول من حصل على أول جرعة من اللقاح ومر عليه 14 يومًا.

يسمح بالدخول من أصيب بالفيروس ولم يمض عليه 90 يومًا.

يسمح بالدخول لمن لديه شهادة معتمدة من وزارة الصحة لوجود أسباب تمنعه من التطعيم.

يسمح بالدخول لمن هم أقل من 16 عامًا.