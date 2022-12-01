ألعاب ونترلاند الكويت.. تعرف على ما ينتظرك من تجارب شيقة في المدينة الترفيهية الأحدث في الدولة

بواسطة محمود عطا الله
ألعاب ونتر لاند الكويت ألعاب ونتر لاند الكويت

تعتبر مدينة ونترلاند الكويت بحديقة الشعب أحدث مدينة ترفيهية في الدولة وتضم أحدث الألعاب الترفيهية على مستوى العالم، هذا ونستعرض من خلال هذا التقرير ألعاب ونترلاند الكويت 2023/2022 حيث تضم المدينة مجموعة رائعة من الألعاب تصل إلى 30 لعبة، إلى جانب مسرح العروض، ومجموعة مميزة من المطاعم والكافيهات، ونترلاند الكويت يضم موقف سيارات يتسع لعدد 1600 سيارة.

ألعاب ونترلاند الكويت 2023/2022

  1. سوف يكون هناك سعر تذكرة دخول ونترلاند الكويت يُكشف عنه قريبًا، كما سيتم الكشف عن سعر كل لعبة من ألعاب المدينة.
  2. لعبة الدودة: واحدة من ألعاب ونترلاند الكويت الشيقة، حيث تحمل الدودة العملاقة الجميع في رحلة شيقة ومثيرة.
  3. لعبة الدودة ونترلاند الكويت
    لعبة الدودة ونترلاند الكويت

     

  4. لعبة العجلة: طالمًا تواجدت في ونترلاند، يجب أن تعيش التجربة المميزة مع ركوب تلك العجلة، لتصل إلى الارتفاع الكبير الذي مكنه من خلاله مشاهدة أشياء رائعة في مدينة الكويت.

    لعبة العجلة
  5. لعبة البروبيلر.
  6. كما ذكرنا هناك 30 لعبة عالمية في المدينة، تابعونا مع أسماء باقي الألعاب.
محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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