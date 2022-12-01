ألعاب ونترلاند الكويت.. تعرف على ما ينتظرك من تجارب شيقة في المدينة الترفيهية الأحدث في الدولة

تعتبر مدينة ونترلاند الكويت بحديقة الشعب أحدث مدينة ترفيهية في الدولة وتضم أحدث الألعاب الترفيهية على مستوى العالم، هذا ونستعرض من خلال هذا التقرير ألعاب ونترلاند الكويت 2023/2022 حيث تضم المدينة مجموعة رائعة من الألعاب تصل إلى 30 لعبة، إلى جانب مسرح العروض، ومجموعة مميزة من المطاعم والكافيهات، ونترلاند الكويت يضم موقف سيارات يتسع لعدد 1600 سيارة.

ألعاب ونترلاند الكويت 2023/2022