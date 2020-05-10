ألمانيا.. موعد عيد الفطر 2020 وغرة شهر شوال 1441

نستعرض معكم من خلال هذا التقرير موعد عيد الفطر في ألمانيا 2020 وتاريخ موعد أول أيام وغرة شهر شوال 1441 الكريم المرتقب، حيث تترقب كل الجاليات المُسلمة في ألمانيا أول أيام عيد الفطر 2020 بعد دخولنا في الثلث الأخير من شهر رمضان 1441 الكريم والفضيل شهر الرحمة والمغفرة والبركة، حيث تأتي بعد نهاية شهر رمضان فرحة العيد الصغير المنتظرة.

هذا وتعتمد ألمانيا، أو الجاليات الإسلامية في ألمانيا وروابطها ومراكزها على الحسابات الفلكية الدقيقة في تحديد بدايات الشهور الهجرية ومنها أول شهر شوال وبداية عيد الفطر السعيد 2020، وذلك على عكس الدول العربية والتي تعتمد في تحديد بدايات الشهور الهجرية على الرؤية الشرعية لتحري رؤية الهلال عن طريق العين المجردة أو باستخدام الوسائل المساعدة مثل المناظير.

موعد عيد الفطر في ألمانيا 2020

تقول الحسابات الفلكية الدقيقة، أن عدد أيام شهر رمضان 2020 في ألمانيا لهذا العام سوف تكون 30 يومًا، وأخر أيام شهر رمضان في Germany سوف يكون يوم السبت 30 رمضان الموافق يوم 23 مايو 2020، وعليه يكون موعد أول عيد الفطر في ألمانيا هو يوم الأحد 24 مايو 2020، وثاني أيام العيد الصغير الإثنين 25 مايو، وثالث أيام العيد الثلاثاء 26 مايو، كل عام وأنتم بخير.