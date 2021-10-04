أماكن استلام الرخصة بعد التجديد.. ماكينات الليسن في الكويت

تجديد رخصة القيادة في الكويت للمواطنين والوافدين أصبح يتم بكل سهولة بداية من خطوات التجديد والتي تتم أون لاين، وحتى استلام الليسن من الماكينات الحديثة والمتوفرة في عدة أماكن منتشرة في أنحاء دولة الكويت.

شاهد أيضًا: خطوات استخراج بدل فاقد البطاقة المدنية الكويت 2022/2021

هذا ونستعرض من خلال هذا التقرير أماكن استلام رخصة القيادة في الكويت ومواقع ماكينات إصدار الليسن الذكي، يذكر أن الكويت قد حولت الرخص إلى رخص ذكية حديثة جدًا طبقًا لأحدث المواصفات العالمية، حيث تصدر رخصة القيادة الذكية لمن يريد التجديد أو من يستخرج ليسن لأول مرة.

رابط تجديد الرخصة أون لاين في الكويت

يعتبر تجديد الرخصة أون لاين في الكويت خدمة جديدة من خدمات وزارة الداخلية، وبعد التجديد تذهب لأحد أماكن استلام الرخصة وهو ما سنقدمه لكم.

رابط تجديد الرخصة في الكويت أون لاين هو moi.gov.kw

تختار الخدمات الإلكترونية.

تقوم بتسجيل الدخول على حسابك.

إذا لم يكن لديك حساب على موقع وزارة الداخلية تقوم بإنشاء حساب جديد.

بعد الدخول على حسابك تختار تجديد رخصة القيادة.

تقوم بدفع الرسوم إلكترونيًا.

وتكمل الخطوات المطلوبة.

أماكن استلام الرخصة الكويت بعد التجديد

إلى جانب توفر ماكينات استلام الليسن في الكويت في كل إدارات مرور الكويت وحولي والفروانية والجهراء والأحمدي ومبارك الكبير، وفرت إدارة مرور الكويت أماكن استلام الرخصة في عدد من الأسواق والمراكز التجارية وهي:

– الأفنيوز.

– مركز الكوت.

– المارينا مول.

– سوق شرق.

– الخيمة مول بالجهراء.

– كل إدارات المرور.