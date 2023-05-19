أماكن البصمة البيومترية في الكويت وأوقات العمل

أعلنت وزارة الداخلية، عن توفير مركزين لأخذ البصمة البيومترية، على أن يتم فتح مراكز لأخذ تلك البصمة العشرية في كل محافظات الدولة، يتأتي هذا بعد ساعات من تطبيق البصمة البيومترية في كل منافذ الكويت البحرية والبرية والجوية، ويهدف من تطبيقها الحفاظ على أمن البلاد، وتطبق على المواطنين والمقيمين.

البصمة البيومترية في الكويت

تلك البصمة مطبقة في الكثير من الدول حول العالم، والبصمة البيومترية هي أخذ بصمة أصابع اليد العشرة والكفين وبصمة العين والوجه والتوقيع الإلكتروني، وتؤخذ مرة واحدة في العمر، وهي لمن عمره 21 سنة فأكثر.

أماكن البصمة البيومترية في الكويت:

كما أكدنا وفرت وزارة الداخلية أجهزة تلك الصمة في مركزين بالجهراء وأم الهيمان، على أن يكون هناك عدة مراكز في كل المحافظات قريبًا.

مركز خدمة الجهراء

مركز خدمة ضاحية علي صباح السالم (أم الهيمان).

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