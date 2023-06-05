أماكن البصمة البيومترية للحجاج في الكويت 2023

أعلنت وزارة الأوقاف بالتعاون مع وزارة الداخلية عن تخصيص يوم الجمعة الموافق 9 يونيو 2023 لأخذ البصمة البيومترية لحجاج الكويت المعتمدين من وزارة الأوقاف، ولن يتم استقبال غير الحجاج يوم الجمعة القادم في مراكز البصمة البيومترية، عليه يتوجه الحجاج إلى أقرب مركز لأخذ البصمة البيومترية يوم الجمعة 9 يونيو، يحضر الحاج معه شهادة لمن يهمه الأمر الصادرة من وزارة الأوقاف والتي يمكن استخراجها عبر تطبيق سهل.

البصمة البيومترية في الكويت

تُطبق دولة الكويت تقنية البصمة البيومترية في كل معابرها الحدودية الجوية والبرية والبحرية منذ 12 مايو 2023 الماضي، وتُفعل تلك البصمة لمرة واحدة في العمر، تؤخذ البصمة العشرية لأصابع اليد العشرة والكفين، وبصمة العين والوجه والتوقيع الإلكتروني، تلك التقنية المتقدمة تهدف لتعزيز أمن البلاد وهي مُطبقة في العديد من دول العالم.

أماكن مراكز البصمة البيومترية للحجاج في الكويت يوم الجمعة 9 يونيو 2023:

– قسم تحقيق الشخصية والبحث الآلي مديرية أمن حولي لحجاج العاصمة وحولي.

– مديرية أمن الفروانية.

– مديرية أمن الجهراء.

– مديرية أمن مبارك الكبير.

– مديرية أمن الأحمدي.

– قسم تحقيق الشخصية تبصيم الشركات منطقة علي صباح السالم.

– قسم تحقيق الشخصية تبصيم الشركات منطقة الجهراء.