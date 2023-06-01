أماكن البصمة العشرية للمواطنين والمقيمين في الكويت وأوقات العمل

قامت وزارة الداخلية، بزيادة أعداد أماكن أخذ البصمة البيومترية في دولة الكويت للمواطنين الكويتيين والمقيمين ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي، حيث توجد خمسة مراكز لأخذ البصمة البيومترية للكويتيين ومواطني مجلس التعاون في محافظات حولي والفروانية والأحمدي ومبارك الكبير، وهناك مركزين للبصمة العشرية للمقيمين في الدولة، وقالت الداخلية أن البصمة لا تطبق على المغادرين لدولة الكويت.

البصمة العشرية في الكويت

تُطبق الكويت البصمة البيومترية على كل حدودها البرية والجوية والبحرية منذ يوم 12 مايو 2023 الماضي، وتؤخذ البصمة البيومترية لمرة واحدة في العمر، قيام المواطن الكويتي بعمل البصمة البيومترية في المراكز الموجودة في المحافظات، ستوفر عليه الإجراءات في المستقبل، البصمة لكل من تجاوز 18 سنة، مع العلم أن السفر حاليًا خارج الكويت لا يحتاج لأخذ البصمة، لكنها مطلوبة عند القدوم.

أماكن البصمة العشرية الكويت:

للكويتيين ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي:

– مركز البصمة العشرية محافظة الأحمدي في مديرية أمن الأحمدي.

– مكان البصمة البيومترية حولي في مديرية أمن حولي.

– مركز البصمة الفروانية في مديرية امن الفروانية.

– مركز البصمة البيومترية الجهراء في مديرية أمن الجهراء.

– محافظة مبارك الكبير تؤخذ البصمة في مديرية أمن مبارك الكبير.

للمقيمين:

– قسم تحقيق الشخصية تبصيم الشركات منطقة علي صباح السالم.

– قسم تحقيق الشخصية تبصيم الشركات منطقة الجهراء.

– أوقات العمل في كل المراكز للمواطنين والمقيمين من الساعة 8 صباحًا حتى الساعة 8 مساء.