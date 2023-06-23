أماكن صرف العيادي في الكويت 2023

بواسطة محمود عطا الله
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أعلن البنك المركزي عن أماكن صرف العيادي 2023 في الكويت وذلك قبل أيام من موعد بداية عيد الأضحى المبارك في الدولة، حيث تتوفر أجهزة الصرف في العديد من المولات والمراكز التجارية في الكويت، العيادي شئ مهم للكثيرين، حيث تكون “العيدية” أحلى هدية للأطفال وباقي أفراد الأسرة.

العيادي في الكويت 2023

قال البنك المركزي في بيانه جمله رائعة وهي “فرحة العيد والعيادي معانا، أجهزة سحب العيادي الحين متوفرة لكم”، هذا ويترقب الكثيرون عيدية عيد الأضحى في الكويت 2023، عملات العيادى التي ستكون متوفرة بأجهزة السحب هي: 1 دينار، 5 دينار، 10 دينار، 20 دينار.

أماكن صرف العيادي 2023 في الكويت:
– الأفنيوز.
– 360 مول.
– العاصمة مول.
– الكوت مول.

محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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