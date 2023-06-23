أماكن صرف العيادي في الكويت 2023

أعلن البنك المركزي عن أماكن صرف العيادي 2023 في الكويت وذلك قبل أيام من موعد بداية عيد الأضحى المبارك في الدولة، حيث تتوفر أجهزة الصرف في العديد من المولات والمراكز التجارية في الكويت، العيادي شئ مهم للكثيرين، حيث تكون “العيدية” أحلى هدية للأطفال وباقي أفراد الأسرة.

العيادي في الكويت 2023

قال البنك المركزي في بيانه جمله رائعة وهي “فرحة العيد والعيادي معانا، أجهزة سحب العيادي الحين متوفرة لكم”، هذا ويترقب الكثيرون عيدية عيد الأضحى في الكويت 2023، عملات العيادى التي ستكون متوفرة بأجهزة السحب هي: 1 دينار، 5 دينار، 10 دينار، 20 دينار.



أماكن صرف العيادي 2023 في الكويت:

– الأفنيوز.

– 360 مول.

– العاصمة مول.

– الكوت مول.