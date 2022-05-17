أماكن فحص العمالة الوافدة بالكويت 2022

كشفت وزارة الصحة عن أماكن فحص العمالة الوافدة للكويت 2022، حيث حددت الوزارة أربع مراكز صحية لفحص العمالة المنزلية وكل أنواع العمالة الوافدة للدولة، وقالت الوزارة أنه يجب على المراجع حجز موعد مُسبق عبر منصة متى المركزية للمواعيد الحكومية قبل مراجعة مراكز الفحص.

أماكن فحص العمالة الوافدة للكويت 2022

كما ذكرنا، هناك أربعة مراكز للفحص، حيث وزعت الوزارة تلك المراكز على عدة أماكن في الدولة، أماكن فحص العمالة المنزلية والوافدة الكويت 2022 هي: مركز الشويخ، مركز صبحان، مركز الجهراء، مركز ضاحية علي صباح السالم، هذا ويجب تقديم باركود الحجز قبل الدخول للمركز الصحي.

أوقات عمل مراكز فحص العمالة الوافدة بالكويت 2022: من الأحد إلى الخميس الفترة الصباحية من الساعة 7.30 صباحًا حتى الساعة 1 ظهرًا لفحص العمالة المنزلية بحضور الكفيل، والفترة المسائية من الساعة 1 ظهرًا حتى الساعة 7 مساء لبقية العمالة الوافدة، يوم السبت فترة صباحية فقط لفحص العمالة المنزلية بحضور الكفيل من الساعة 9 صباحا حتى الساعة 3 عصرًا.