أمريكا تفرض عقوبات جديدة ضخمة على إيران، ترامب يعلن قرارات مهمة

في تغريدة له على حسابه الرسمي على موقع “تويتر”، قال الرئيس الأمريكي “دونالد ترامب” إن بلاده ستبدأ يوم الاثنين الققادم فرض عقوبات ضخمة جديدة على إيران، مؤكداً أن بلاده لن تسمح لإيران تحت أي ظرف بامتلاك السلاح النووي.

وقال ترامب:

لا يمكن لإيران امتلاك أسلحة نووية. في ظل خطة أوباما المرعبة ، كانوا (الإيرانيون) في طريقهم للحصول على (سلاح) نووي خلال عدد قليل من السنوات و(نظام) التحقق القائم غير مقبول

وأضاف الرئيس الأمريكي: سنفرض يوم الاثنين عقوبات ضخمة ورادعة على الإيرانيين.

ترامب: أتمنى أن تزدهر إيران من جديد

وتطرق ترامب في تغريدته إلى أمنياته بأن تصبح إيران دولة مزدهرة وتتمتع بالرفاهية من جديد، مضيفاً:

“أتطلع إلى اليوم الذي ترفع فيه العقوبات عن إيران وتصبح دولة مثمرة ومتمتعة بالرفاهية مرة أخرى”

نوعية العقوبات

قال ترامب إنه سيفرض عقوبات اقتصادية على إيران لكنه لم يحدد نوعيتها بعد، وسينتظر العالم يوم الاثنين القادم لمعرفة تطورات القضية وماهية العقوبات التي ستُفرض على الجانب الإيراني وردة فعله.

وازدادت حدة التوتر بين البلدين بعد أن أسقطت إيران طائرة تجسس أمريكية قرب مضيق هرمز قبل يومين، ثم أعلن الرئيس الأمريكي أنه كان قد أعطى أوامره بضرب إيران ثم تراجع قبل عشرة دقائق من تنفيذ الضربة.