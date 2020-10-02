أمير الكويت الجديد يقود سيارته بنفسه وبدون موكب بعد مشاركته في صلاة الجمعة – فيديو

نشرت جريدة الرأي الكويتية، اليوم الجمعة، فيديو لأمير الكويت الجديد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، وهو يخرج من المسجد بعد أداء صلاة الجمعة، ثم قاد سيارته بدون موكب رسمي مع سموه، فيديو الرأي لاقى صدى واسع وكبير في الشارع الكويتي.

فيديو/ سمو الأمير الشيخ #نواف_الاحمد يخرج من المسجد بعد صلاة الجمعة ويقود سيارته بنفسه من دون موكب أو حراسة pic.twitter.com/jJ7OXpdSC6 — الراي (@AlraiMediaGroup) October 2, 2020

أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، كان قد تولى منصب أمير دولة الكويت منذ يومين، بعد وفاة أخيه الشيخ صباح الأحمد الصباح، وقد أدى الأمير الجديد اليمين القانونية أمام مجلس الأمة الكويتي، هذا ومن المرتقب أن تكون سياسة الكويت الخارجية هي نفسها في عهد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.

هذا ومن المرتقب أن يختار أمير الكويت الجديد ولي عهده خلال الفترة القادمة، حيث يمنح الدستور الكويتي أمير البلاد فترة عام على أقصى تقديم لاخيار ولي العهد.