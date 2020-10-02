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أمير الكويت الجديد يقود سيارته بنفسه وبدون موكب بعد مشاركته في صلاة الجمعة – فيديو

بواسطة محمود عطا الله
أمير الكويت نواف الاحمد أمير الكويت نواف الاحمد

نشرت جريدة الرأي الكويتية، اليوم الجمعة، فيديو لأمير الكويت الجديد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، وهو يخرج من المسجد بعد أداء صلاة الجمعة، ثم قاد سيارته بدون موكب رسمي مع سموه، فيديو الرأي لاقى صدى واسع وكبير في الشارع الكويتي.

أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، كان قد تولى منصب أمير دولة الكويت منذ يومين، بعد وفاة أخيه الشيخ صباح الأحمد الصباح، وقد أدى الأمير الجديد اليمين القانونية أمام مجلس الأمة الكويتي، هذا ومن المرتقب أن تكون سياسة الكويت الخارجية هي نفسها في عهد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.

هذا ومن المرتقب أن يختار أمير الكويت الجديد ولي عهده خلال الفترة القادمة، حيث يمنح الدستور الكويتي أمير البلاد فترة عام على أقصى تقديم لاخيار ولي العهد.

محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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