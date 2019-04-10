أسباب هرولة أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني مغادراً القمة العربية شاهد لحظة مغادرته القاعة

فقد اقتصرت المشاركة القطرية في القمة العربية على سماع كلمتي الرئيس التونسي وكلمة أحمد أبو الغيط أمين عام الجامعة العربية في الجلسة الافتتاحية، وفور هرولة أمير قطر قاعة الجلسة صرحت وكالة الأنباء القطرية بأن الشيخ تميم أرسل برقية إلى الرئيس التونسي ” أعرب فيها عن شكره للرئيس التونسي وأنه غادر العاصمة التونسية بعد مشاركته في الجلسة الافتتاحية للقمة العربية في دورتها الحالية”.

أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني وأسباب مغادرته القمة العربية

هذا وقد نشر موقع العربية أن خروج أمير قطر تميم بن حمد من قاعة جلسة القمة العربية سببه يرجع لاحتجاجه على كلمة أحمد أبو الغيط أمين عام الجامعة العربية والموجه صد تركيا لتدخلها في الشؤون العربية، وأشار موقع العربية أن خروج أمير قطر مغادرا الجلسة جاء خلال إلقاء أحمد أبو الغيط كلمته.

وأكدت مواقع عربية أخرى أن خروج الأمير تميم من القمة قبيل انتهائها يعزى أساسا إلى الانتقادات المباشرة أو غير المباشرة التي وُجهت إلى إيران واتهامها بالتدخل في الشؤون العربية. وكان العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بين القادة العرب الذين ركزوا على هذه النقطة في مداخلاتهم، أثارت مغادرة أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، للجلسة الافتتاحية للقمة العربية بتونس العاصمة، بشكل مفاجئ دون إلقاء كلمة، تساؤلات كثيرة حول ملابساتها وأسبابها.

شاهد لحظة خروج أمير قطر قاعة جلسة القمة العربية