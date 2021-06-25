أنوار مراد تتعرض لحادث مروري

تعرضت الإعلامية أنوار مراد المتحدث الرسمي لوزارة الإعلام الكويتية لحادث مروري، نُقلت على إثره للمستشفى، وأكدت مصادر مقربة من الإعلامية الكويتية بأن حالتها حاليًا مستقرة، وأنها تعرضت لإصابات متوسطة وبعض الكدمات، وحالتها مستقرة، وأنوار مراد محررة ومذيعة الأخبار السياسية بتلفزيون الكويت، تابعونا مع المزيد من التفاصيل.
كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة
قد يعجبك ايضا