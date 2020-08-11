أنواع إقامة جديدة في الكويت.. تعرف على أهم تعديلات مشروع قانون الإقامة

أعلنت دولة الكويت عن أهم تعديلات مشروع قانون إقامة الأجانب في الدولة، تلك التعديلات التي سوف تعرض على مجلس الامة خلال الساعات القليلة القادمة، هذا وتتجه الكويت بقوة نحو القضاء على الإقامة غير الشرعية بها، كما تتجه لتعديل التركيبة السكانية، وقانون الإقامة الحالي معمول به منذ سنة 1959، وتم إضافة التعديلات الجديدة لكي يتماشى القانون مع التطورات الحديثة.

أنواع الإقامات الجديدة في الكويت

سوف تشهد التعديلات على قانون الإقامة في الكويت إضافة أنواع جديدة من الإقامات، ومن تلك الإقامات الجديدة: إقامة المستثمر الأجنبي والتي تهدف إلى تشجيع الاستثمار في دولة الكويت بمجالات معينة يحددها مجلس الوزراء، إقامة مالك العقار الأجنبي، إقامة مطلقة الكويتي ولديها أبناء منه، إقامة أرملة الكويتي ولديها أبناء منه.

من التعديلات الجديدة على قانون الإقامات الجديد بالكويت، إضافة عقوبات مناسبة على تجارة الإقامات والمتربحين منها، كذلك تشهد التعديلات بنود حول تكاليف إبعاد المقيم بصورة غير شرعية في الكويت، حيث يتكفل رسوم الإبعاد والترحيل المتستر على المقيم غير الشرعي.