أوبر: تفاصيل خدمة التاكسي الطائر للرحلات الجوية

بعد النجاح الكاسح لشركة أوبر العالمية في صناعة إدارة تدير خدمات توصيل العملاء عند طريق السيارة الخاصة لموظفي الشركة ثم جاء بعدها التوصيل عن طريق الموتوسكل الخاص بموظف الشركة والتي تعد رحلاته أرخص ثمنا من ركوب السيارة ، قررت الشركة أحداث بعض التوسعات في مجال الشركة فبدلا من الاكتفاء بالمشاوير البرية قررت البداية في المشاوير الجوية والتي تهدف إلي توفير الوقت والمال .

تفاصيل خدمة تاكسي الرحلات الجوية من شركة أوبر

تبادر شركة أوبر بتقديم خدمة الطائرات بدون طيار للرحلات الجوية ، والتي سيتم استخدام الخدمة من خلال التطبيق المخصص من الشركة ، ستبدأ أولي الرحلات التجريبية في العام القادم 2020 علي أحدي المدن في استراليا ، وبعد ذلك سيتم أطلاق الخدمة علي تطبيق شركة أوبر .

كان من المقرر عمل الاختبار للأوبر أير في دبي لكن بعد تغير موعد الإطلاق تم تغير موقع الاختبار من دبي إلي مدينة ملبورن وذلك بالإضافة إلي الاختبار الذي سيتم إطلاقه في الولايات المتحدة .