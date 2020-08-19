أوقات استلام البطاقة المدنية بالجهراء، جنوب السرة، فرع المدنية الجديد بالصباحية محافظة الأحمدي

ننشر أوقات استلام البطاقة المدنية في فروع هيئة المعلومات المدنية بالجهراء والمقر الرئيسي بجنوب السرة والفرع الجديد بالصباحية محافظة الأحمدي، حيث تتوفر ما يقرب من 100 ألف بطاقة جاهزة على التسليم في ماكينات البطاقات الذكية المتواجدة في تلك الفروع،

هيئة المعلومات المدنية إجازة الخميس بمناسبة رأس السنة

هذا ويذكر أن استلام البطاقة المدنية في الكويت يتم عبر منصة نظام حجز المواعيد الذي وفرته هيئة المعلومات المدنية على موقعها الإلكتروني، حيث يهدف نظام الحجز إلى منع حدوث أي ازدحامات داخل فروع الهيئة المنتشرة في محافظات الكويت، يذكر أن نظام الحجز يعمل عند التاسعة من كل يوم سبت.

أوقات استلام البطاقة المدنية بالجهراء وجنوب السرة والصباحية

كانت خدمة استلام البطاقة المدنية تتم من خلال فرعين لهيئة المعلومات المدنية حيث تتوفر ماكينات الصرف، والفرعين هما: المقر الرئيسي بجنوب السرة محافظة العاصمة، وفرع المدنية بالجهراء، مع منتصف أغسطس 2020، تم إضافة فرع ثالث يُقدم خدمة استلام البطاقة المدنية الكويت وهو فرع المدنية الجديد بالصباحية محافظة الأحمدي، يذكر أن فرع المدنية بجنوب الصباحية يخدم فقط سكان الأحمدي ومبارك الكبير، مواعيد استلام البطاقة المدنية الكويت من الساعة التاسعة صباحًا حتى الخامسة مساء.