أعلنت هيئة المعلومات المدنية في الكويت عن تمديد دوام تسليم البطاقات المدنية بفرعها الرئيسي الواقع بجنوب السرة بالعاصمة الكويت، وذلك بداية من اليوم الأربعاء 16 سبتمبر 2020، هذا ويذكر أن استلام البطاقات المدنية الجاهزة يتم عبر الأجهزة المخصصة لذلك، تلك الأجهزة متوفرة بثلاثة فروع وهم: فرع المعلومات المدنية الرئيسي بجنوب السرة، فرع المعلومات المدنية بالجهراء، فرع المدنية الجديد بمحافظة الأحمدي.

أوقات تسليم البطاقات المدنية فرع جنوب السرة بالكويت

خلال بيان رسمي، قالت هيئة المعلومات المدنية، أن المواعيد الجديدة لتسليم البطاقات المدنية الجاهزة في فرع جنوب السرة هي: من الساعة السادسة صباحًا، حتى الساعة الثامنة مساء، وجاء تمديد ساعات العمل بخصوص معاملة استلام البطاقة المدنية، لإنجاز تلك المعاملة، وتسليم البطاقات الجاهزة الكثيرة والمتواجدة في مقرات المعلومات المدنية.