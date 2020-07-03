أوقات دوام الهيئة العامة للمعلومات المدنية ورابط حجز موعد البطاقة المدنية والتوقيع الإلكتروني

رابط حجز موعد هيئة المعلومات المدنية للبطاقة المدنية والتوقيع الإلكتروني يشغل تفكير الجميع الآن بعد إعلان الهيئة بأنه سوف تستقبل المراجعين بداية من يوم الأحد 5 يوليو 2020، حيث نستعرض من خلال هذا التقرير أوقات دوام الهيئة العامة للمعلومات المدنية، ونقدم طريقة حجز موعد البطاقة المدنية، والحجز للتوقيع الإلكتروني ومكان التوقيع، هذا وقد أكدت الهيئة أنه لن يتم استقبال أي مراجع بدون جدز موعد مُسبق وتقديم باركود هيئة المعلومات المدنية لموظفي الاستقبال.

رابط حجز موعد البطاقة المدنية والتوقيع الإلكتروني

دشنت الهيئة العامة للمعلومات المدنية نظام حجز المواعيد لتقديم الخدمات التي تتطلب الحضور الشخصي للمراجع، ومن تلك الخدمات ما يتعلق بالبطاقة المدنية واستلام البطاقة وغيرها من خدمات، وخدمة التوقيع الإلكتروني، رابط الحجز هو:

رابط حجز موعد البطاقة المدنية والتوقيع الإلكتروني

حجز المواعيد يوم السبت فقط من كل أسبوع، على أن تستقبل الهيئة المراجعين من الأحد إلى الخميس، يحضر المراجع إلى المقر بشخصه وبدون أي مُرافق.

أوقات دوام هيئة المعلومات المدنية الكويت

كما ذكرنا، حجز مواعيد المعلومات المدنية كل سبت، واستقبال المراجعين من الأحد إلى الخميس، مواعيد عمل الهيئة العامة للمعلومات المدنية بالكويت من الساعة 9 صباحًا حتى الساعة الواحدة ظهرًا، ويستمر تسليم البطاقات المدنية حتى الساعة الخامسة مساء، بخصوص خدمة التوقيع الإلكتروني بالكويت، تتم في الفرع الرئيسي جنوب السرة فقط، والمواعيد من الساعة التاسعة صباحًا حتى الساعة الواحدة ظهرًا.