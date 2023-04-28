أوقات زيارة معرض العطور في الكويت 2023

بواسطة محمود عطا الله
معرض العطور الكويت 2023 معرض العطور الكويت 2023

انطلقت فعاليات معرض العطور في الكويت رسميًا بداية من يوم الخميس 27 أبريل ويستمر حتى يوم التاسع من مايو 2023، يُشارك في معرض العطور بالكويت 300 شركة محلية وإقليمية كما يشارك في المعرض وكلاء أكبر الشركات العالمية المتخصصة في مجال العطور، وهو معرض سنوي يُقدم من خلاله أحدث منتجات العطور وادوات التجميل والبخور.

أوقات زيارة معرض العطور في الكويت 2023

مواعيد عمل معرض العطور في الكويت 2023 من الأحد إلى الأربعاء فترة صباحية من 10 صباحًا حتى 1.30 ظهرًا، فترة مسائية من 4.30 حتى 10 مساء، مواعيد العمل يومي الخميس والسبت من 10 صباحًا حتى 11 مساء، أوقات العمل يوم الجمعة من 4 مساء حتى 11 مساء.

تُنظم معرض الكويت للعطور 2023 شركة معرض الكويت الدولي في أرض المعارض الدولية بمنطقة مشرف، ويتواجد المعرض في قاعات 5 و6 و7، منتجات عربية وعالمية متواجدة في المعرض، منها عطور فرنسية وعربية، ومنتجات البخور المتنوعة ودهن العود، وغيرها من العطور الشرقية والغربية من كل أنحاء العالم.

محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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