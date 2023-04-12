أوقات صلاة القيام في مساجد الكويت رمضان 2023.. طريقة معرفة الموعد

مع بداية العشرة الأواخر من شهر رمضان الفضيل، بدأ الجميع في السؤال عن مواعيد صلاة القيام في مساجد الكويت رمضان 2023 في العاصمة وحولي والفروانية والجهراء ومبارك الكبير والأحمدي، حيث أعلن وزير الأوقاف وزير العدل الدكتور عامر الرطام، أن مساجد الكويت والمراكز الرمضانية في كل المحافظات تجهزت لاستقبال المصلين خلال صلاة القيام، وفي مقدمتها المسجد الكبير.

مواعيد صلاة القيام في الكويت رمضان 2023

يُعلن كل مسجد عن موعد بداية صلاة القيام فيه، حيث تبدأ أوقات صلاة القيام في مساجد الكويت رمضان 2023 الساعة 11.30 أو 12 أو 12.30 أو 1 أو 1.30 بحسب كل مسجد، ويمكنك معرفة التوقيت بكل سهولة عبر تطبيق “مساجد الكويت”، وهو تطبيق تابع لوزارة الأوقاف، عند الدخول على التطبيق، تجد أعلي يسار الصفحة الرئيسية، شعار المئذنة، تختاره، بعدها تختار المحافظة، ثم المنطقة، ثم تختار أقرب مسجد، وستجد الوقت بالتحديد لتلك الصلاة.

هذا ومن المرتقب، كما أكدت الحسابات الفلكية، أن يكون عدد أيام شهر رمضان 2023 في الكويت 29 يومًا، وآخر أيام الشهر الفضيل، هو يوم الخميس 29 أبريل 2023.