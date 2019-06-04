ننشر مواعيد صلاة عيد الفطر في سلطنة عمان 1440-2019 في المحافظات والولايات السيب وبوشر ومسقط وظفار وصلالة ومطرح وصور والبريمي وصحار وصحم والخابورة بالباطنة، وعبري بالظاهرة ونزوى بمحافظة الداخلية، ومع دخولنا في الساعات الأخيرة من شهر رمضان بسلطنة عمان، تجهزت بالفعل الآن المساجد والجوامع لاستقبال المصلين في كل المحافظات وولايات السلطنة، حيث يحرص الجميع من المواطنين والمقيمين المسلمين على المشاركة في “صلاة العيد”، حيث أن صلاة العيد هي سنة مؤكدة عن الرسول الكريم، كما يحرص الجميع على الاستماع لخطبة العيد والاستفادة منها.

موعد أول أيام عيد الفطر في سلطنة عمان

كان اليوم الثلاثاء 4 يونيو 2019 الموافق 29 رمضان 1440 هو يوم الرؤية الشرعية واستطلاع هلال شهر شوال في سلطنة عمان، وقد أسفرت عن الرؤية الشرعية، ثبوت رؤية هلال شهر شوال، ليكون الأربعاء 5 يونيو 2019 هو أول أيام عيد الفطر 2019 وغرة شهر شوال في سلطنة عمان رسميا، لينتهي شهر رمضان عن 29 يوما في السلطنة، وأخر أيامه يوم الثلاثاء.

أوقات صلاة عيد الفطر في سلطنة عمان 1440-2019

يرتدي الجميع الثياب الجديدة في طريقهم للمشاركة في “صلاة العيد” سواء كانوا صغارا أو كبارا، والفرحة والسعادة تملأ كل الأرجاء، وتضم السلطنة مجموعة من أفضل وأروع المساجد في منطقة الخليج العربي والعالم.

مواعيد صلاة عيد الفطر في سلطنة عمان ستكون صباح يوم الأربعاء 5 يونيو 2019 في الأوقات التالية:

وقت صلاة العيد السيب 5.35 صباحا.

في مسقط وبوشر الساعة 5.33 صباحا.

في صلالة بظفار 6.04.

عبرى 5.43

صحم 5.38

البريمي 5.43