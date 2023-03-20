أُعلن في الكويت منذ قليل عن أوقات عمل الجزيرة الخضراء خلال أيام شهر رمضان الفضيل 2023، حيث تعتبر الجزيرة الخضراء أحد أهم الوجهات الترفيهية والسياحية في الكويت، من حيث الموقع المميز على الخليج العربي، وما بها من فعاليات مبهرة وجاذبة للجميع، هذا ومن المرتقب أن يبدأ شهر رمضان في الكويت طبقًا للحسابات الفلكية يوم الخميس 23 مارس 2023.

أوقات عمل الجزيرة الخضراء في رمضان 2023

سوف تكون أوقات عمل الجزيرة الخضراء خلال أيام شهر رمضان الفضيل 2023 من الساعة 5.30 مساء حتى الساعة الواحدة صباحًا، هذا وتشهد الجزيرة إقبالا كبيرًا من بداية الموسم الحالي، وزيارات كبيرة من المواطنين والمقيمين والسائحين القادمين للدولة.

هذا وحجز تذاكر الجزيرة الخضراء يتم إلكترونيًا عبر الموقع الرسمي للجزيرة على شبكة الإنترنت، من الجدير بالذكر أن موسم الجزيرة الخضراء 2023 قد بدأ بالتزامن مع الاحتفالات بالأعياد الوطنية، وقد تم تحديث الجزيرة بصورة عصرية وكبيرة، وقد تجهيز كل مرافق الجزيرة لتكون في أفضل صورها.