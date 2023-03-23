أوقات عمل الهيئة العامة للقوى العاملة بالكويت رمضان 2023

بواسطة محمود عطا الله
أوقات عمل القوى العاملة الكويت رمضان 2023 أوقات عمل القوى العاملة الكويت رمضان 2023

كشفت الهيئة العامة للمعلومات المدنية عن أوقات استقبال المراجعين خلال أيام شهر رمضان الفضيل 2023، حيث نقدم لكم من خلال هذا التقرير مواعيد عمل القوى العاملة في الكويت رمضان 2023، هذا وقد بدأ شهر رمضان الكريم في دولة الكويت يوم الخميس الموافق 23 مارس 2023.

أوقات عمل الهيئة العامة للقوى العاملة الكويت رمضان 2023

سوف تكون مواعيد عمل الهيئة العامة بالكويت رمضان 2023 في كل فروعها بالكويت العاصمة والجابرية وحولي والفروانية والجهراء ومبارك الكبير والأحمدي من الساعة 10.30 صباحًا حتى الساعة 1.30 ظهرًا، هذا وقد توجهت الهيئة يالتهنئة للجميع بحلول شهر رمضان الكريم.

هذا وسوف يكون آخر أيام شهر رمضان الفضيل في الكويت لهذا العام هو يوم الخميس 20 أبريل 2023، طبقًا للحسابات الفلكية التي تقول أن عدة الشهر 29 يومًا، ليكون أول أيام عيد الفطر هو يوم الجمعة 21 أبريل 2023.

محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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