أوقات عمل حديقة المحرق الكبرى في مملكة البحرين

حديقة المحرق الكبرى من أكبر حدائق مملكة البحرين وتبلغ مساحتها حوالي 95 الف كليو متر، بتكلفة انشائية بلغت اكثر من 3 مليون دينار، منطقة الالعاب تمتد مساحتها بحوالي 2000 كيلومتر مع أرضية مطاطية حفاظا على سلامة الأطفال، كما تضم الألعاب العاباً لذوي الهمم. إعتباراً من تاريخ انتهاء شهر رمضان عادت أوقات العمل في حديقة المحرق الكبرى لساعاتها الاعتيادية فمن الجيد البحث عنها عبر الأنترنت فمن خلال مقالنا سنتعرف على تفاصيل ذلك علاوة على مميزات هذه الحديقة الرائعة.

ماذا تعرف عن حديقة المحرق الكبرى

توفر الحديقة 23 جهاز للتمارين الرياضية مزودة برمز الكتروني باركود لمشاهدة طرق استخدام الجهاز ومعرفة عدد السعرات الحرارية المبذولة

ممشى حديقة المحرق الكبرى فريد من نوعه، يضم حوالي 60 عمود بمعدل 7 مرش لكل عمود لإضفاء جو منعش اثناء ممارسة رياضية المشي، 550 موقف للمركبات و33 كاميرا امنية ومرافق عامة

مشرع النافورة الجدارية وتستخدم في المناسبات لعرض العبارات الارشادية والصورة الملونة والنافورة الراقصة التي تتوسط الحديقة، بالتخضير والتشجير بزراعة النخيل والأشجار البحرينية المثمرة.مشرع النافورة الجدارية وتستخدم في المناسبات لعرض العبارات الارشادية والصورة الملونة والنافورة الراقصة التي تتوسط الحديقة، بالتخضير والتشجير بزراعة النخيل والأشجار البحرينية المثمرة.

حديقة المحرق الكبرى أوقات العمل