أوقات عمل حديقة بيت الباندا بالخور رمضان 2023.. تعرف على طريقة حجز التذاكر لمشاهدة سهيل وثريا
تعتبر حديقة بيت الباندا بالخور واحدة من أهم الوجهات السياحية في دولة قطر، وتتواجد الحديقة بمحاذاة منتزه الخور، حيث نستعرض من خلال هذا التقرير أوقات زيارة وطريقة حجز تذاكر حديقة بيت الباندا خلال أيام شهر رمضان الفضيل، ويوجد في الحديقة الباندا سهيل وثريا، وهما قد تم جلبهما من الصين موطنهما الأصلي قبل كأس العالم 2022، وتم توفير الجو المناسب لتلك الباندا كما في موطنهم الأصلي، حيث تعيش الباندا في أجواء باردة دائمًا.
أوقات عمل حديقة الباندا بالخور رمضان 2023
- حجز تذاكر حديقة بيت الباندا بالخور يتم إلكترونيًا عبر “تطبيق عون الإلكتروني”.
- أوقات عمل بيت الباندا خلال أيام شهر رمضان الفضيل من الساعة 10 صباحًا إلى 3 عصرًا.
- تبعد الحديقة عن الدوحة بمسافة 35 كيلو متر.
- صلاحية التذكرة يوم واحد تُحدد بتاريخ الحجز.
- التذاكر غير قابلة للاسترجاع.
- رقم هاتف بيت الباندا 184
- إلى جانب مشاهدة الباندا سهيل وثريا هناك عدد من الفعاليات، منها غرفة التعلم، التجول في مسار الغابة.