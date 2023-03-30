أوقات عمل حديقة بيت الباندا بالخور رمضان 2023.. تعرف على طريقة حجز التذاكر لمشاهدة سهيل وثريا

تعتبر حديقة بيت الباندا بالخور واحدة من أهم الوجهات السياحية في دولة قطر، وتتواجد الحديقة بمحاذاة منتزه الخور، حيث نستعرض من خلال هذا التقرير أوقات زيارة وطريقة حجز تذاكر حديقة بيت الباندا خلال أيام شهر رمضان الفضيل، ويوجد في الحديقة الباندا سهيل وثريا، وهما قد تم جلبهما من الصين موطنهما الأصلي قبل كأس العالم 2022، وتم توفير الجو المناسب لتلك الباندا كما في موطنهم الأصلي، حيث تعيش الباندا في أجواء باردة دائمًا.

أوقات عمل حديقة الباندا بالخور رمضان 2023