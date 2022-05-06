أوقات عمل سفاري الشارقة 2022 وأسعار تذاكر حديقة حيوان الذيد

أصبحت سفاري الشارقة واحدة من أهم الوجهات السياحية في إمارة الشارقة، حديقة حيوان الشارقة التي تم افتتاحها مؤخرًا تعتبر واحدة من أجمل حدائق الحيوان في منطقة الخليج العربي، بمجرد زيارتك لسفاري الشارقة تجد نفسك وكأنك في أحد أدغال وغابات القارة الإفريقية، مع مساحات خضراء مبهرة وشاسعة، إلى جانب أعداد كبيرة جدًا من الحيوانات تزيد عن 1000 حيوان وطائر إفريقي.
أوقات عمل سفاري الشارقة 2022 وأسعار التذاكر
- تعتبر تلك الحديقة أكبر حديقة سفاري متواجدة خارج القارة الإفريقية.
- أوقات عمل سفاري الشارقة (حديقة حيوان الذيد) من الإثنين إلى الأحد من الساعة 8.30 صباحًا حتى الساعة 6.30 مساء.
- أسعار تذاكر دخول سفاري الشارقة تضم ثلاث فئات وهي: الفئة الذهبية، الفئة الفضية، الفئة البرونزية.
- أسعار تذاكر الفئة الذهبية: سعر تذكرة المقعد الواحد في السيارة الفارهة للزائرين فوق سن 12 سنة 275 درهم، للسن من 3 سنوات حتى 12 سنة 120 درهم، سيارة فارهة لعدد 6 أشخاص 1500 درهم، سيارة فارهة لعدد 9 أشخاص 2250 درهم، سيارة فارهة لعدد 15 شخص 3500 درهم (مدة الرحلة من 5 إلى 6 ساعات).
- أسعار تذاكر الفئة الفضية حديقة حيوان الشارقة: سعر تذكرة المقعد الواحد في الحافلة العادية للسن فوق 12 سنة 150 درهم، للسن من 3 حتى 12 سنة 50 درهم، سعر المقعد الواحد للمجموعة السياحية التي تتكون من 20 فردًا فما فوق 100 درهم، للسن من 3 حتى 12 سنة في المجموعات السياحية 25 درهم (مدة الرحلة من 5 إلى 6 ساعات).
- أسعار تذاكر الفئة البرونزية: جولة على الأقدام للفئة العمرية فوق 12 سنة 40 درهم، من 3 حتى 12 سنة 15 درهم (مدة الرحلة من 2 إلى 3 ساعات).
- مخيم سفاري الشارقة هي منطقة تضم مطعم واستراحة واماكن للألعاب.