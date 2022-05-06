أوقات عمل سفاري الشارقة 2022 وأسعار تذاكر حديقة حيوان الذيد

أصبحت سفاري الشارقة واحدة من أهم الوجهات السياحية في إمارة الشارقة، حديقة حيوان الشارقة التي تم افتتاحها مؤخرًا تعتبر واحدة من أجمل حدائق الحيوان في منطقة الخليج العربي، بمجرد زيارتك لسفاري الشارقة تجد نفسك وكأنك في أحد أدغال وغابات القارة الإفريقية، مع مساحات خضراء مبهرة وشاسعة، إلى جانب أعداد كبيرة جدًا من الحيوانات تزيد عن 1000 حيوان وطائر إفريقي.

أوقات عمل سفاري الشارقة 2022 وأسعار التذاكر