أوقات عمل مراكز الهوية الوطنية في الكويت 2023/2022 الفترة الصباحية والمسائية

نستعرض من خلال هذا التقرير مواعيد عمل مراكز الهوية الوطنية في الكويت، كما نستعرض معكم أسماء مراكز الهوية الوطنية التي تعمل فترة مسائية، وأوقات عمل إدارة الجنسية ووثائق السفر بالضجيج، من الجدير بالذكر أن تلك الإدارة ومراكز الهوية الوطنية الست في كل محافظات الكويت تستقبل المراجعين للمعاملات التي تتطلب الحضور الشخصي، كما تتوافر في تلك المراكز والإدارة بالضجيج أجهزة الخدمة الذاتية لتسليم جوازات السفر الإلكترونية الجديدة.

أوقات عمل مراكز الهوية الوطنية الكويت 2023/2022