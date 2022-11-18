أوقات عمل مراكز الهوية الوطنية في الكويت 2023/2022 الفترة الصباحية والمسائية
نستعرض من خلال هذا التقرير مواعيد عمل مراكز الهوية الوطنية في الكويت، كما نستعرض معكم أسماء مراكز الهوية الوطنية التي تعمل فترة مسائية، وأوقات عمل إدارة الجنسية ووثائق السفر بالضجيج، من الجدير بالذكر أن تلك الإدارة ومراكز الهوية الوطنية الست في كل محافظات الكويت تستقبل المراجعين للمعاملات التي تتطلب الحضور الشخصي، كما تتوافر في تلك المراكز والإدارة بالضجيج أجهزة الخدمة الذاتية لتسليم جوازات السفر الإلكترونية الجديدة.
أوقات عمل مراكز الهوية الوطنية الكويت 2023/2022
- أوقات عمل إدارة الجنسية ووثائق السفر بالضجيج ومراكز الهوية الوطنية في المحافظات الست من الساعة 8 صباحًا حتى الساعة 1.30 ظهرًا.
- مراكز الهوية الوطنية التي تعمل فترة مسائية من 3 حتى 7 مساء هي مركز الشامية ومركز جابر العلي.
- من الجدير بالذكر أن مراكز الهوية تُقدم خدمات هامة للمواطن الكويتي.
- مراكز الهوية الوطنية بالكويت هي:
– إدارة الجنسية ووثائق السفر بالضجيج.
– مركز خدمة الشامية في محافظة العاصمة.
– مركز خدمة مبارك عبدالله الجابر محافظة حولي.
– مركز خدمة أشبيلية محافظة الفروانية.
– مركز خدمة المواطن العدان محافظة مبارك الكبير.
– إدارة الجنسية ووثائق السفر الجهراء.
– إدارة الجنسية ووثائق السفر الأحمدي.