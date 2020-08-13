أوقات عمل مراكز خدمة المواطن الفروانية بالكويت – الفترة الصباحية والمسائية

نستعرض من خلال هذا التقرير أوقات عمل مراكز خدمة المواطن 2020 بمحافظة الفروانية بالكويت، حيث توجد مراكز تعمل الفترة الصباحية، وآخرى تعمل فترتين صباحية ومسائية، كما نقدم لكم أسماء مراكز خدمة المواطن في الكويت بمحافظة الفروانية والتي تعمل خلال عطلة نهاية الأسبوع، وتضم محافظة الفروانية ستة مراكز خدمة وهي، مركز خدمة الأندلس والرقعي، مركز خدمة العمرية، مركز خدمة العارضية، مركز عبدالله المبارك، مركز صباح الناصر، مركز الحكومة مول جليب الشيوخ.

أوقات عمل مراكز خدمة المواطن الفروانية الكويت 2020

مركز خدمة المواطن في الأندلس والرقعي يعمل خلال عطلة نهاية الأسبوع، وهو الوحيد في محافظة الفروانية الذي يعمل خلال العطلة، ويعمل مركز الأندلس فترة مسائية فقط طوال أيام الأسبوع من الساعة 3 حتى 7 مساء، مركز خدمة عبدالله مبارك يعمل فترة مسائية أيضًا فقط، بينما تعمل باقي المراكز خلال الفترة الصباحية من 8 صباحًا حتى 1.30 بعد الظهر.