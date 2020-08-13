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أوقات عمل مراكز خدمة المواطن الفروانية بالكويت – الفترة الصباحية والمسائية

بواسطة محمود عطا الله
أوقات عمل مراكز خدمة المواطن الفروانية الكويت أوقات عمل مراكز خدمة المواطن الفروانية الكويت

نستعرض من خلال هذا التقرير أوقات عمل مراكز خدمة المواطن 2020 بمحافظة الفروانية بالكويت، حيث توجد مراكز تعمل الفترة الصباحية، وآخرى تعمل فترتين صباحية ومسائية، كما نقدم لكم أسماء مراكز خدمة المواطن في الكويت بمحافظة الفروانية والتي تعمل خلال عطلة نهاية الأسبوع، وتضم محافظة الفروانية ستة مراكز خدمة وهي، مركز خدمة الأندلس والرقعي، مركز خدمة العمرية، مركز خدمة العارضية، مركز عبدالله المبارك، مركز صباح الناصر، مركز الحكومة مول جليب الشيوخ.

أوقات عمل مراكز خدمة المواطن الفروانية الكويت 2020

مركز خدمة المواطن في الأندلس والرقعي يعمل خلال عطلة نهاية الأسبوع، وهو الوحيد في محافظة الفروانية الذي يعمل خلال العطلة، ويعمل مركز الأندلس فترة مسائية فقط طوال أيام الأسبوع من الساعة 3 حتى 7 مساء، مركز خدمة عبدالله مبارك يعمل فترة مسائية أيضًا فقط، بينما تعمل باقي المراكز خلال الفترة الصباحية من 8 صباحًا حتى 1.30 بعد الظهر.

دوام مراكز خدمة المواطن 2020 الفروانية الكويت
المركز دوام الفترة الصباحية أوقات عمل الفترة المسائية يعمل نهاية الأسبوع
مركز خدمة المواطن الاندلس والرقعي ———– 3 حتى 7 يعمل
مركز خدمة المواطن العمرية 8 حتى 1.30 لا يعمل لا يعمل
مركز خدمة العارضية 8 حتى 1.30 ——— ———-
مركز خدمة المواطن عبدالله مبارك ——— 3 حتى 7 ———–
مركز خدمة صباح الناصر 8 حتى 1.30 ———— ———–
مركز خدمة المواطن مول جليب الشيوخ 8 حتى 1.30 ————– ——–
محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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