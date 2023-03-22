أوقات عمل مراكز خدمة المواطن رمضان 2023 في الكويت (الفترة الصباحية والمسائية)

بواسطة محمود عطا الله
أوقات عمل مراكز خدمة المواطن رمضان 2023 الكويت أوقات عمل مراكز خدمة المواطن رمضان 2023 الكويت

أعلنت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية عن أوقات عمل مراكز خدمة المواطن في رمضان 2023 بالكويت، وقالت في بيان رسمي أن المراكز سوف تعمل فترتين يوميًا، وقد حددت الإدارة العامة للمراكز مواعيد عمل خدمة المواطن في الكويت العاصمة وحولي والفروانية ومبارك الكبير والأحمدي والجهراء خلال الفترة الصباحية والفترة المسائية، هذا ويبدأ شهر رمضان الكريم في الكويت يوم الخميس الموافق 23 مارس 2023.

أوقات عمل مراكز خدمة المواطن رمضان 2023 الكويت

  1. أوقات عمل الفترة الصباحية في مراكز خدمة المواطن رمضان 2023 الكويت سوف تكون من الساعة 9.45 صباحًا حتى الساعة 2.15 عصرًا.
  2. مواعيد عمل الفترة المسائية في خدمة المواطن خلال شهر رمضان 2023 من الساعة 2.15 عصرًا حتى الساعة 5.15 مساء.

وقالت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني، أن عمل مراكز خدمة المواطن على فترتين يوميًا خلال أيام الشهر الفضيل، يأتي إطار التسهيل على المواطنين، وتحقيق السرعة في إنجاز معاملاتهم مع مراكز الخدمة.

محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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