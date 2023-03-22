أوقات عمل مراكز خدمة المواطن رمضان 2023 في الكويت (الفترة الصباحية والمسائية)

أعلنت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية عن أوقات عمل مراكز خدمة المواطن في رمضان 2023 بالكويت، وقالت في بيان رسمي أن المراكز سوف تعمل فترتين يوميًا، وقد حددت الإدارة العامة للمراكز مواعيد عمل خدمة المواطن في الكويت العاصمة وحولي والفروانية ومبارك الكبير والأحمدي والجهراء خلال الفترة الصباحية والفترة المسائية، هذا ويبدأ شهر رمضان الكريم في الكويت يوم الخميس الموافق 23 مارس 2023.

أوقات عمل مراكز خدمة المواطن رمضان 2023 الكويت

أوقات عمل الفترة الصباحية في مراكز خدمة المواطن رمضان 2023 الكويت سوف تكون من الساعة 9.45 صباحًا حتى الساعة 2.15 عصرًا. مواعيد عمل الفترة المسائية في خدمة المواطن خلال شهر رمضان 2023 من الساعة 2.15 عصرًا حتى الساعة 5.15 مساء.

وقالت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني، أن عمل مراكز خدمة المواطن على فترتين يوميًا خلال أيام الشهر الفضيل، يأتي إطار التسهيل على المواطنين، وتحقيق السرعة في إنجاز معاملاتهم مع مراكز الخدمة.