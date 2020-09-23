أوقات عمل مراكز خدمة المواطن 2020 في الفروانية وحولي والأحمدي والجهراء والعاصمة ومبارك الكبير

مراكز خدمة المواطن المنتشرة في كل أنحاء محافظات الكويت تقدم خدمات هامة وضرورية جدًا للمواطنين وغير الكويتيين من المقيمين، وكما قدمنا رابط حجز موعد مركز خدمة المواطن في الكويت، نستعرض من خلال هذا التقرير أوقات عمل مراكز خدمة المواطن 2020 في الفروانية وحولي ومحافظة العاصمة والأحمدي والجهراء ومبارك الكبير، كما نستعرض بالتفصيل المراكز التي تعمل فترة مسائية وصباحية والمراكز التي تعمل صباحًا فقط.

مركز خدمة المواطن في الكويت

من خدمات مراكز خدمة المواطن في الكويت معاملات المرور، حيث يقدم مركز الخدمة خدمة إصدار رخصة القيادة وبدل تالف رخصة قيادة، وتجديد استمارة اختبار الرخصة، وغيرها من خدمات المرور، كما يمكن للمراجع إنهاء معاملات شؤون الإقامة عبر مراكز خدمة المواطن.

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كما تُقدم تلك المراكز خدمات إصدار وثائق السفر وكل ما يتعلق بجواز السفر الكويتي، من إصدار جواز سفر لأول مرة، أو تجديد جواز، أو إصدار بدل فاقد لجواز السفر.

أوقات عمل مراكز خدمة المواطن في الكويت

نستعرض أولا مواعيد عمل مراكز خدمة المواطن في محافظة الفروانية، حيث تضم محافظة الفروانية عدد ستة مراكز خدمة للمواطن، وهي مركز خدمة الأندلس والرقعي، ومركز خدمة العمرية، ومركز خدمة العارضية، ومركز خدمة عبدالله مبارك، ومركز خدمة صباح الناصر، ومركز الحكومة في مول جليب الشيوخ.

دوام مراكز خدمة المواطن 2020 الفروانية الكويت المركز دوام الفترة الصباحية أوقات عمل الفترة المسائية يعمل نهاية الأسبوع مركز خدمة المواطن الاندلس والرقعي ———– 3 حتى 7 يعمل مركز خدمة المواطن العمرية 8 حتى 1.30 لا يعمل لا يعمل مركز خدمة العارضية 8 حتى 1.30 ——— ———- مركز خدمة المواطن عبدالله مبارك ——— 3 حتى 7 ———– مركز خدمة صباح الناصر 8 حتى 1.30 ———— ———– مركز خدمة المواطن مول جليب الشيوخ 8 حتى 1.30 ————– ——–

ثانيًا: مواعيد عمل مراكز خدمة المواطن في محافظة حولي، حيث تضم محافظة حولي خمسة مراكز خدمة مواطن، وهي: مركز خدمة الرميثية، مركز خدمة بيان، مركز خدمة الجابرية، مركز خدمة السلام، مركز خدمة الصديق.